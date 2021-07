Zdravniki trdijo, da jih je premalo, Jelinčič pa: To zagotovo ne bo držalo

Slovenski javni zdravstveni sistem se ubada z odhajanjem zdravnikov in drugega zdravstvenega osebja. Da v zdravstvu ni, kot bi moralo biti, se kaže tudi v čakalnih dobah, ki so za nekatere storitve znotraj javnega zdravstva celo več let.»Državno zdravstvo se sesuva že nekaj let, covid pa je to samo potenciral. Mi smo žal imeli še en odhod zdravnika. To pomeni, da nas je za isto delo manj ljudi, več dežurstev na vsakega, manj prostih vikendov, več utrujenosti. Etični pogon ima svojo mejo,« ugotavlja, specializant infektologije, ki dela v SB Celje.Tudi zdravnik, ki prihaja iz iste bolnišnice, iz otroške kardiološke ambulante, pritrjuje, da so na otroškem oddelku od maja do julija izgubili štiri specialiste, stare od 30 do 40 let: »Štiri od 15! Pridobili pa le enega. Enega zdravnika. Na novih delovnih mestih so delovne razmere bistveno boljše, plača pa enaka ali višja. Hudo je!«Je pa o zdravnikih nedavno spregovoril tudi poslanec. V svojem slogu je pribil takole: »Pravijo, da je naših zdravnikov premalo. To zagotovo ne bo držalo. V celjski porodnišnici bi bila ena ginekologinja odveč, če ne bi Albanke tako intenzivno rojevale. Seveda na naše stroške in na našo socialo.«