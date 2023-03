Zdravniki skočili v zrak: obeta se stavka

V Sindikatu zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije Fides so za 2. april napovedali nadaljevanje splošne zdravniške stavke, če do 1. aprila ne bo realiziran oktobra sklenjen sporazum med vladno stranjo in sindikatom. Ta do omenjenega datuma predvideva oblikovanje plačnega stebra za zdravstvo, a je vlada ta rok zamaknila za tri mesece.

Kot so pri sindikatu Fides zapisali na spletni strani, se bodo še naprej aktivno in konstruktivno udeleževali pogajanj za gradnjo novega zdravstvenega plačnega stebra s ciljem, da bi bil le ta oblikovan do 1. aprila.

V kolikor sporazum do tega dne do polnoči na bo realiziran, se bo 2. aprila nadaljevala pred tem prekinjena stavka zdravnikov in zobozdravnikov. Ta bo potekala tako, kot je bilo predvideno septembra ob napovedi stavke. To pomeni, da bo trajala do sklepa o prenehanju stavke ali do sklenitve sporazuma o rešitvi stavkovnih zahtev.

Ker je 2. aprila nedelja, v Fidesu pojasnjujejo, da bo stavka v tem primeru do 3. aprila do 7. ure potekala tako, da je uporabniki ne bodo čutili, saj bo delo potekalo enako kot sicer ob nedeljah.

Nato pa bo stavka potekala tako, kot izhaja iz sklepa o začetku stavke. Ob napovedi stavke so v sindikatu pojasnili, da bodo stavkajoči v tem času na delovnem mestu, razen ob sklicih stavkovnih sestankov, ki bodo potekali najmanj 1-krat tedensko. Zagotavljali bodo predpisan minimum delovnega procesa. Izvajali bodo tiste storitve, katerih opustitev bi vodila v nepopravljivo hudo okvaro zdravja ali smrt. Večinoma pa naj bi delali po prazničnem razporedu.

Morebiten preklic bo Fides javnosti sporočil do 2. aprila do 12. ure.

Ob tem se v sindikatu sklicujejo na 4. točko 2. člena omenjenega sporazuma iz oktobra 2022, ki predvideva, da stavkajočim zdravnikom za čas stavke pripada nadomestilo plače.

»V kolikor bomo v primeru kršitve sporazuma zdravniki in zobozdravniki primorani dejansko nadaljevati stavko, bo to slab zgled vlade državljankam in državljanom glede spoštovanja pravno zavezujočih zavez in bo morala prevzeti odgovornost za nadaljnji razkroj javnega zdravstvenega sistema,« so ob tem poudarili v Fidesu.

Z ministrstva za zdravje so sporočili, da z napovedjo stavke uradno še niso bili seznanjeni. »Vladna stran bo v sredo nadaljevala pogajanja z reprezentativnimi sindikati zdravstva in socialnega varstva,« so dodali.

Vladna stran ter sindikati zdravstva in socialnega varstva se danes niso pogajali o vsebinah načrtovanega plačnega stebra za zdravstvo, pač pa je vladna stran sindikate obvestila o spremembi časovnice pogajanj in rok za oblikovanje stebra s 1. aprila zamaknila na 30. junij.

Kot razlog naj bi vladna stran med drugim navedla, da je treba narediti preračune ter se uskladiti na centralnih pogajanjih z vsemi reprezentativnimi sindikati javnega sektorja, ki so napovedana za ponedeljek, je medijem povedala predsednica Sindikata delavcev v zdravstveni negi Slovenije Slavica Mencinger.