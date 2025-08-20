MEDICINSKA KONOPLJA

Zdravniki lahko odslej predpišejo medicinsko konopljo za katerokoli stanje

V veljavi je nov zakon.
Fotografija: Simbolična fotografija. FOTO: Leon Vidic/Delo
Simbolična fotografija. FOTO: Leon Vidic/Delo

STA, N. B.
20.08.2025 ob 13:35
STA, N. B.
20.08.2025 ob 13:35

Danes začne veljati zakon o konoplji za medicinske in znanstvene namene. Zdravniki bodo od danes po svoji strokovni presoji lahko predpisovali konopljo za medicinske namene za katerokoli indikacijo ali stanje na zeleni ali beli recept, vendar posameznemu bolniku vsak mesec največ za enomesečno zdravljenje.

»Do zdaj se je konoplja lahko predpisovala na poseben recept, dvojnik. To pomeni, da so obstajale določene omejitve, za katero stanje se lahko predpiše in v kakšni količini. Po novem pa bo to presoja vsakega posameznega zdravnika, komu, koliko in za katero stanje bo predpisal konopljo,« je za STA pojasnila poslanka Svobode Sara Žibrat.

Dodatna usposabljanja in izobraževanja

Žibrat je ocenila, da bo zdravniška stroka potrebovala nekaj časa, da začne predpisovati novo zdravilo, s katerim še niso delali. Ugibala je, da bodo bolniki sčasoma začeli poizvedovati o konoplji, kar bo zdravniško stroko spodbudilo, da organizira določena dodatna usposabljanja in izobraževanja o predpisovanju konoplje.

»Zagotovo je pričakovati odgovornost z njihove strani in dejstvo je, da so usposabljanja in izobraževanja pri nas pomanjkljiva. Zdravniki tudi v anketah priznavajo, da še niso dovolj seznanjeni z učinki konoplje,« je dejala. Konopljo za medicinske namene bo možno predpisati največ za enomesečno zdravljenje na neobnovljivi recept, pred prvim receptom pa bo treba opraviti zdravniški pregled v ambulanti in potem tega ponoviti čez leto dni, izhaja iz zakona.

Kdo bo izdajal dovoljenja?

Zakon pa ureja tudi proizvodnjo in promet konoplje za medicinske in znanstvene namene. Podrobnejše tehnične pogoje in način varovanja prostorov, pogoje za pridobitev dovoljenja za proizvodnjo, prenos prve faze proizvodnje na proizvajalca in podrobnejše pogoje nadzora nad proizvodnjo, mora v šestih mesecih določiti minister za zdravje. V šestih mesecih mora prav tako določiti podrobnejše pogoje za pridobitev dovoljenja za promet in podrobnejše pogoje nadzora nad prometom.

Dovoljenja za proizvodnjo in dovoljenja za promet s konopljo za medicinske namene bo izdajala in odvzemala Javna agencija RS za zdravila in medicinske pripomočke (JAZMP), izdajala bo tudi dovoljenja za izvoz in uvoz konoplje za medicinske in znanstvene namene.

Zakon določa, da vlada v roku 90 dni od uveljavitve uskladi uredbo o razvrstitvi prepovedanih drog. Določa tudi, da ministrica za zdravje v roku 90 dni uskladi pravilnik o razvrščanju, predpisovanju in izdajanju zdravil za uporabo v humani medicini s tem zakonom. JAZMP mora v roku 18 mesecev zagotoviti tehnične pogoje za vzpostavitev in vodenje elektronskih evidenc.

Več iz te teme:

konoplja marihuana zdravstvo

