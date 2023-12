Zdravniki in zobozdravniki imajo dovolj: če ne bo sprememb, 9. januarja stavkajo

»Če Vlada ne bo zagotovila varnosti zaposlenih, realizirala danih zavez iz sporazumov, ki jih je sama potrdila, bo 9. januarja 2024 v znak protesta potekala prva enodnevna opozorilna stavka,« so danes sporočili iz Sindikata zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije Fides, katerega predsednik je Damjan Polh. Brez trdnih in uresničljivih zavez se bo nadaljevala in stopnjevala teden kasneje in vse do izpolnitve stavkovnih zahtev, napovedujejo.

Opozarjajo, da sta januarja 2023 Vlada Republike Slovenije in Fides podpisala Sporazum o rešitvi stavkovnih zahtev, »iz katerega izhaja zaveza, da Vlada do 1. aprila 2023 oblikuje ločen plačni zdravstveni steber v okviru plačnega sistema javnega sektorja, v katerem se naslovijo stavkovne zahteve, ter ga vloži v zakonodajni postopek do 30. junija 2023«.

Odgovornost za nerealizacijo obeh sporazumov, tako Fides, »je zgolj in izključno na Vladi RS, ki pogajanj z nami ni izvajala skladno z obema sporazumoma, torej niti ne s ciljem sledenja dogovorjenih rokov in tudi ne z namenom spoštovanja dogovorjenih načinov rešitve stavkovnih zahtev«.

Opozarjajo, da sta oba sporazuma vsebovala roke za rešitev stavkovnih zahtev, ki pa so se iztekli znatno pred avgustovskimi poplavami, a da tudi do avgustovskih poplav ni bilo nikakršnih aktivnosti, ki bi kazale na skorajšnjo realizacijo obeh sporazumov.