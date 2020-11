Zdravniki družinske medicine: Razumemo, da je to za njih hudo

Zdravniki družinske medicine so v javnem pismu zapisali, da se kljub krizi trudijo za ohranitev čim večje dostopnosti javnega zdravstva. Obenem se zavedajo stisk, s katerimi se ubadajo bolniki, ki težje pridejo do zdravnika. »Razumemo, da je to za njih hudo,« so zapisali. Izpostavili so pomembnost racionalne uporabe zdravstvenih storitev.



V pismu so opozorili, da se je v času krize njihovo delo bistveno spremenilo. Spomnili so, da sta bila osnovno zdravstvo in družinska medicina že pred krizo na robu zmogljivosti, zdaj pa se je nanje zgrnila množica novih zahtev, med katerimi nekaterih objektivno ne morejo rešiti. Se pa trudijo, da težave čim bolj olajšajo. Prizadevali si bodo za čim večjo dostopnost, zato tiste, ki znajo delati z računalnikom, pozivajo, da se usmerijo na telemedicinske storitve, ki jih razvijajo in jih bodo še nadgradili. Telefonske linije pa naj prihranijo za najranljivejše.



Podpisniki so še zapisali, da se zavedajo težav bolnikov s kroničnimi ali akutnimi boleznimi. Opozorili so, da prihaja v zvezi s tem do kritike njihovega dela, zaradi stisk tudi do izbruhov jeze in nezadovoljstva, zato je v tej situaciji še posebej pomembno, da bolniki racionalno uporabljajo njihove storitve. »Naši viri so omejeni in naši timi marsikje delujejo v okrnjeni obliki.« Pod javno izjavo so se podpisali ... Ob tem so izrekli podporo vsem zdravnikom družinske medicine, ki se na terenu trudijo, da vsak bolnik dobi takšno obravnavo, kot si jo zasluži. Zahvalili so se tudi vsem članom tima družinske medicine, predvsem medicinskim sestram.



Pod javno izjavo so se podpisali dekan ljubljanske medicinske fakultete Igor Švab, predstojnica katedre za družinsko medicino na mariborski medicinski fakulteti Zalika Klemenc Ketiš, predsednica Združenja zdravnikov družinske medicine in predsednica Razširjenega strokovnega kolegija za družinsko medicino Danica Rotar Pavlič ter predsednica Strokovnega sveta družinske medicine Davorina Petek.