Zdravniki beležijo rast respiratornih okužb, z nujnim sporočilom se je oglasil Pokorn

Strokovni direktor Pediatrične klinike Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Ljubljana Marko Pokorn je v avli pediatrične klinike dal izjavo za medije o porastu respiratornih okužb med otroki ter preventivnih ukrepih.

»V UKC – na pediatrični in infekcijski kliniki – imamo kar več otrok, ki imajo respiratorni sincicijski virus (RSV) in gripo. Apeliram na starše, predvsem novorojenčkov in dojenčkov, naj v tem času, ko respiratorni virus kroži med populacijo, starejšega otroka vzamejo iz vrtca za nekaj tednov. Naj upoštevajo pravila higiene in naj osebe, ki so bolne, ne prihajajo v stik z dojenčki,« je dejal Pokorn.

Kot pravi, lahko viruse odrasli prebolimo tudi na nogah, medtem ko je taisti virus za nekaj dni starega dojenčka, še posebno če je rojen prezgodaj ali je že bolan, spravi v bolnišnico ali enoto intenzivne terapije.

Trenutno imajo na oddelku intenzivne terapije enega otroka, ki je zbolel za RSV, na preostalih oddelkih pa jih je okoli 15 z gripo ali RSV.

»Zdaj je čas, da se obnašamo samozaščitno in ko se je treba držati malo zase,« svetuje Pokorn in dodaja, da gre za običajno vsakoletno povečano pojavnost okužb, a da je treba biti vseeno previden.

Deloma so omejili obiske na pediatrični kliniki, in sicer na eno zdravo osebo.