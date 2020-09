Zdravnik svari: V igri so velike številke okužb, v veliki stiski bomo

Vlada bo v ponedeljek sprejela nove ukrepe za zajezitev širjenja novega koronavirusa, ki se v zadnjih dneh močno širi med Slovenci. Direktor klinike Golnik, ki je tudi član svetovalne skupine, je med gostovanjem v Odmevih na RTV Slovenija pojasnil, da sta ob obvladovanju epidemije potrebni dve skupini ukrepov: prva je, da se mora zmanjšati učinkovitost stikov med ljudmi (da se nosi maske, vzdržuje distanco …), kar se tiče prenosa virusa, in druga je, da se zmanjša število stikov, da se ne družimo po nepotrebnem v velikih skupinah. Veliko ukrepov ne ostane več na voljo, razen da začnemo omejevati stike po skupinah.Preberite tudi:V Sloveniji je bil v petek potrjen nov rekord po številu okužb v enem samem dnevu, v četrtek so testi odkrili 192 okužb . Številka 200 glede na potek krivulje sploh ni več vprašanje, je dejal Rozman: »V igri so veliko višje številke. Če bo šlo s tem tempom naprej, bomo konec oktobra v veliki stiski.«Dodal je, da so ob polnjenju bolnišnic s pacienti, ki so zboleli za covidom 19, še posebej s tistimi, ki potrebujejo pomoč pri dihanju, ozko grlo kadri v zdravstvu: »Mnogi se bodo znašli tudi v osebni stiski, ker bodo izpostavljeni virusu, tudi zaradi otrok in partnerjev. Nekateri bodo verjetno tudi zboleli.«Pozval je k temu, da se prisluhne pravim strokovnjakom, ne pa mnenju drugih: »Razumu in argumentom bomo morali dati veljavo. Če bomo končali kot razklana družba, se nam obeta neka amerikanizacija.«