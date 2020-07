Zdravnik Adolf Lukanovič spregovoril o hudi osebni preizkušnji s koronavirusom

Ugledni zdravnik dr.se je odločil, da bo za medije spregovoril o hudi osebni preizkušnji, ki jo je doživljal v zadnjih dveh mesecih, ko je zbolel za covid-19. Udeležil se je sestanka, na kateri je bila tudi s covid-19 pozitivna oseba, ki tega takrat še ni vedela, a nato se je njegovo stanje po testiranju kmalu začelo naglo poslabševati. Začelo se je z virozo, ob kateri je čutil izrazito zbitost in utrujenost, je povedal za Delo Kot je pojasnil,, se je začelo z virozo in hudo utrujenostjo, nato pa mu je vrednost saturacije kisika strmo in pospešeno padala. Priključili so ga na respirator, staknil pa je še bolnišnično pljučnico. »Če svojemu emšo dodaš še kakšno pridruženo bolezen, te covid-19 lahko hitro pripelje do zadušitve,« je povedal izkušeni zdravnik, ki je bil sprva v intenzivni negi in buden, nato pa so mu začeli odpovedovati organi. Sprva ledvica in jetra, nakar je sledilo še srce. Dali so ga v umetno komo.Po dveh mesecih kome se je težko prebudil. »Ko se zbudiš z vsemi tistimi cevkami, si zaradi prerezanega sapnika (nujno zaradi namestitve respiratorja) brez glasu in prva želja je, da bi govoril. Naslednja je, da bi delovali organi (sečni mehur ...), zadnja pa, da bi še kdaj hodil,« je povedal za Delo.Zdaj je na rehabilitacijo v Univerzitetnem rehabilitacijskem inštitutu Soča, kjer je trenutno, kot pravi, pet »koronašev«.O svoji preizkušnji se je odločil spregovoriti zato, ker meni, da marsikdo covid-19 jemlje preveč zlahka. »Ljudje so se v zgodovini spopadali s kugo, sifilisom, kolero, zdaj nas preganjajo novodobni virusi, a mnogi tega očitno ne razumejo in se vedejo primitivno,« je povedal. Javno se je izpostavil tudi za Televizijo Slovenija, kjer je dejal, da je zaradi nenehnega ležanja izgubil kar 16 kilogramov mišične mase. Ob tem, ko po osmih tednih zaključuje zadnjo fazo okrevanja na URI Soča, hoji po stopnicah, se je zahvalil zdravstvenemu osebju na infekcijski kliniki.