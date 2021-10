Zdravnik oštel starše opečenega štiriletnika: to je razlog

Splošna bolnišnica Celje je bila ta vikend ponovno na tapeti, potem ko so v avtu 40 minut pustili čakati štiriletnika z opečeno nogo, saj bi mu morali še pred pregledom opraviti hitri antigenski test. K sreči se je kmalu pokazalo, da opekline niso bile hude, temveč lažje. V bolnišnici obžalujejo dogodek, ki je povzročil stisko staršev in so se staršem opravičili, a oče opravičila ni želel sprejeti. Na to se je na twitterju oglasil priznani pediater kardiolog, zaposlen v SB Celje, Samo Vesel, ki je posredno za dogodek okrivil starše.

»Poslušam /.../, da oče dečka z blago opeklino nogice ne sprejema iskrenega opravičila vodstva SB Celje zaradi zamika pri obravnavi. Upam, da bo deček bolj razumevajoč in bo sprejel opravičilo tistega, ki bi ga moral paziti in varovati,« je zapisal in pozneje v komentarjih dodal, da njegov »namen ni očitek tistemu, ki je otroka pazil, ampak razmislek o tem, da je sprejeti opravičilo najboljše zagotovilo, da se iz napake nekaj naučimo. Vsi,« je zapisal Vesel.

Vesel tako meni, da za bolečine otroka niso krivi le zdravniki, temveč tudi starši, ki so otroku zaradi inhalacije - sin je bil prehlajen in je kašljal - pripravili vroč krop ob postelji, kar je neposredno povzročilo opeklino.

V slovenske bolnišnice vsake toliko sprejmejo otroke, ki so se opekli pri vročem kropu, ki jim ga starši nastavijo v sobo zaradi inhalacije in vlaženje prostora. Pri tem je treba biti seveda previden in je treba krop postaviti daleč od dosega otrok.