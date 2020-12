Zdravnik o delu s pacienti na oddelkih za covid: To so grozni pogovori. Zdaj ga ni več

Že nekaj tednov spremljamo ples številk novih primerov okužbe 'na platoju'. Ukrepi so eksponentno naraščanje okužb sicer ustavili, a krivulja se nikakor noče obrniti. Podobno je s številom pacientov s covidom 19, ki potrebujejo bolnišnično pomoč. Na oddelkih za covid se že nekaj časa zdravi 1200 do 1300 pacientov, intenzivno pomoč jih potrebuje okoli 200. Zdravstveni delavci so na robu zmogljivosti, posebej pa se jih dotaknejo številne smrti. November je bil katastrofalen, decembra je okoli 50 smrti zaradi covida 19 na dan kar običajno.Preberite tudi:Nekateri zdravniki svoje izkušnje razkrivajo na spletnih omrežjih. »V manj kot 24 urah je na našem covid oddelku, enem od štirih navadnih v bolnišnici, umrlo 5 oseb. Pet. In vedno bolj vidimo grozne posledice bolezni pri sicer mladih, ki bodo ostali invalidi. Potem pa pridem iz dežurstva in spet odurne cifre. Besen in žalosten sem,« je zapisal (nelektorirano) eden izmed njih.So pa včerajšnje številke sprožile velik šok, saj je bil delež pozitivnih testov skoraj 34-odstoten. Pristojni so to sicer pojasnjevali s tem, da gre to delno verjetno na račun t. i. hitrih testov, ki jih opravljajo v zdravstvenih ustanovah in domovih za starejše. Če je hitri test namreč pozitiven, to osebo nato testirajo še s PCR-testi, ki so nato tudi največkrat pozitivni, to pa zvišuje ne le število dnevno opravljenih testiranj, ampak tudi delež pozitivnih.Preberite tudi:Zapisu svojega zdravniškega kolega pa se je na twitterju kmalu pridružil še en zdravnik (nelektorirano). »Jaz tudi: besen in žalosten. Enemu od teh sem pred dnevi moral povedati, da se utegne slabo končati in da bi bilo pametno "urediti" zadeve, just in case. Veste kaj? To so grozni pogovori. Zdaj ga ni več. Dajte si frdamane maske gor,« je pozval Slovence, naj spoštujemo osnovne ukrepe za preprečevanje širjenja okužb.Zdravnik iz UKC Ljubljana pa je opozoril, da so imeli »preveč sprejemov v UKC Ljubljana danes. Ravnokar sprejeli bolnika še iz Celja, ker nimajo prostora. Današnji primer naglega slabšanja stanja pri drugem pacientu srednjih let pa nas je ponovno opozoril, da covid 19 ni navadna gripa.«