Zdravnik o cepljenju mlajših od 15 let: V Sloveniji bodo nekateri dobili miokarditis

»Na individualni ravni cepiva za 12- do 15-letnike ne prinašajo koristi,« ugotavlja zdravnik. V svoji objavi je omenil ministrstvo za zdravje, ki ga vodi, in zapisal (nelektorirano): »Napačno je v državah z nizko precepljenostjo odrasle populacije s PCT pogojem 'spodbujati' 12-15 letnike k cepljenju. V Sloveniji bodo nekateri dobili miokarditis.«Pri tem se Muževič sklicuje na objavo na spletnem portalu BBC. Ugotavljajo namreč, da so možnosti, da otroci resneje zbolijo za covidom izredno majhne. Na drugi strani pa izpostavljajo, da je študija s cepivi Moderne in Pfizerja pokazala, da je po cepljenju z drugim odmerkom večja verjetnost miokarditisa (vnetna bolezen srca), ki pa je pogostejši pri otrocih, še posebej pri fantih.V članku BBC navaja, da je na vsakih milijon cepljenj s Pfizerjevim cepivom (drugi odmerek!), ki so ga prejeli fantje stari od 12 do 17 let, pri 60 bilo zaznano takšno stanje, med dekleti pa le pri osmih. Prav zato so se Britanci odločili, da mlade, stare 16 in 17 let, cepijo le z enim odmerkom cepiva. A BBC izpostavlja še ameriško študijo, v kateri ugotavljajo, da je, če mlad fant zboli za covidom 19, verjetnost miokarditisa šestkrat večja, kot če bi bil cepljen.Naj še dodamo, da nekateri raziskavo, ki je pripeljala do ugotovitev o miokarditisu pri otrocih, kritizirajo, saj da temelji na neprimernih vhodnih podatkih. Če vas zanima več o tem, sledite povezavi, kjer je objavljeno obširnejše gradivo, sicer v angleškem jeziku