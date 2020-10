Zdravnik Matjaž Figelj: Korona je minorni zdravstveni problem

Specialist interne medicine in paliativne oskrbe v Splošni bolnišnici dr. Franca Derganca v Novi Gorici dr.je v oddaji Studio City na TV Slovenija opozoril na negativne posledice strogih ukrepov za omejitev širjenja novega koronavirusa. Po njegovem mnenju je »korona minorni zdravstveni problem«.»Oskrba bolnikov s covidom 19 je zelo podobna oskrbi bolnikov z drugimi boleznimi. Ne trdim, da je to enostavno, ogromno znanja, izkušenj je potrebnih za to,« je povedal Figelj in dodal, da pri covidu ne gre za nič novega, zato ni problematično, saj da »tudi za veliko bolezni nimamo zdravila in pač lahko ponudimo le podporne ukrepe«.Po njegovem mnenju bi se morala vlada osredotočiti na to, kako živeti z epidemijo. »Fokus je treba preusmeriti na vprašanje, kako živeti z epidemijo. To bo naš vsakdan. Temeljni ukrep je dobro močno javno zdravstvo. Ostali epidemiološki ukrepi morajo biti taki, da ne delajo škode. Končati moramo z neprestanim strašenjem in poniževanjem. Strah slabo vpliva na imunski sistem. Strašenje ni niti moralno ne etično. Zdaj ni čas za spreminjanje zakonodaje, ni čas za teptanje človeškega dostojanstva,« je povedal.Opozoril je, da bodo zdravstveni sistem zrušili ukrepi in ne virus: »Ta virus ne bo zrušil zdravstvenega sistema, saj smo videli tudi v Italiji, kjer so bile hujše razmere, da zdravstveni sistem vztraja naprej. Zdravstveni sistem se bo zrušil le, če bomo z ukrepi zrušili gospodarstvo, od katerega zdravstvo pravzaprav pridobiva denar,« je dejal. Pripomnil pa: »Da poskušamo vzpostaviti dva sistema, enega za covid bolnike, drugega za ostale, kar bomo težko zdržali. Vsakega prehlada ne moremo šteti za covid. Karantena ni rešitev, ker problema ne odpravi, ampak ga samo preloži na poznejši čas.«Na opombo voditelja, da so v Italiji zaradi preobremenjenosti bolnišnic nato odločali, kdo bo priklopljen na respirator in kdo ne, je Figelj odgovoril, da se s takimi odločitvami zdravniki že tako odločajo vsakodnevno neodvisno, za katero bolezen gre.