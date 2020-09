Zdravnik Lukanović: Začelo se je kot prehlad, končal sem v komi

Odpovedovali vitalni organi

Med tistimi Slovenci, ki so zboleli zaradi covida 19, je tudi ugledni zdravnik, dolgoletni strokovni direktor ginekološke klinike. Kar dva meseca je bil v umetni komi, odvisen je bil od umetnega predihavanja, odpovedovali so mu življenjsko pomembni organi. Zdaj ko dobro okreva, je spregovoril o svoji izkušnji za interni časopis UKC Ljubljana »Imel sem običajne znake prehladnega obolenja, celo brez pretirano povišane telesne temperature. Sredi tedna sem bil v kontaktu z osebo, ki je bila kasneje pozitivna na novi koronavirus, konec tedna pa sva govorila po telefonu glede mojega počutja in rekel sem, da sem še vedno zelo utrujen, to je bil pri meni glavni simptom. V nedeljo zvečer me je obvestila, da je bil bris pozitiven in takoj naslednji dan sem šel tudi sam na infekcijsko kliniko,« je opisal, kako se je v začetku marca okužil.Na vztrajanje sina in zdravnice je sprejel predlog, da ga hospitalizirajo. »V ponedeljek sem tako ostal pri njih in stanje, kar se tiče dihalne funkcije, se je hitro poslabšalo do te mere, da so me v četrtek morali priključiti na mehansko predihavanje, torej ventilator. Sledila sta skoraj dva meseca, ko sem bil v umetni komi, iz tega časa pa se ne spominjam popolnoma ničesar,« opisuje dogodke in dodaja, da se je o svoji izkušnji odločil spregovoriti, da bi za njegovo zgodbo izvedeli tudi tisti, ki »ne razumejo in ne sprejemajo epidemije. Očitno stotisoči mrtvih po svetu niso dovolj, da bi jo vzeli resno.«Lukanović je razburjen, ker so nekateri ljudje neodgovorni in ne sprejemajo resnosti obolenja, ki »bi se gotovo pokazalo, če v marcu ne bi sprejeli tako ostrih ukrepov.« Opozarja, da se lahko bolezen iz na videz banalnega prehlada lahko razvije do te mere, da resno ogrozi življenje. Infekcija najprej prizadene pljuča, povzroči hipoksemično respiratorno odpoved, nato se začne rušiti organski sistemi. Najprej odpovedo ledvice, potem jetra, nato začne popuščati srce, vse to se je zgodilo pri njem.Ko se je prebudil iz kome, je bil najprej vesel, da je sploh preživel, nato pa je med nadaljnjim zdravljenjem opazoval, v kako slabih razmerah delajo zaposleni. Prav njim se zahvaljuje za svoje življenje, meni, da ga dolguje predvsem kolegom infektologom, posebej je izpostavil profesorjain njegovo ekipo.»Dolga leta sem dajal prednost delu in se sebi nisem dovolj posvečal. Saj je res, da delo krepi človeka, a glavna dobrina, kot sem spoznal zdaj, po dvomesečni umetni komi, je zdravje. Zanj pa se moramo truditi, noben zdravstveni sistem ga ne more rešiti, če zanj ne skrbiš tudi sam,« pravi Lukanović.