Zdravnica o prisotnosti kovin v cepivu, znanstvenik Dolenc: To ne drži

V zadnjih dneh se med ljudmi hitro širi posnetek domžalske družinske zdravnice, ki je pod mikroskopom na vzorcu urina izvedla analizo sestave cepiv proti hepatitisu, gripi in covidu 19. Raziskovalec, fizik, filozof in promotor znanostimeni, da je zdravnica analizo izvedla pomanjkljivo, zato njeni izsledki ne držijo.Kot je Hitijeva uvodoma dejala, da je želela raziskati, ali je cepivu kaj dodanega, kar ne sodi zraven. Z dodajanjem cepiva proti covid 19 v urin je ugotovila, da ima cepivo mRNA proti covidu 19 dodane mnoge kovine – povišane vrednosti srebra, kadmija, kroma, nitija, radioaktivnega urana, arzena in cinka, »kar je v neskladju z izjavami slovenskih znanstvenikov, ki pravijo, da so cepiva mRNA najčistejša cepiva,« je povedala. Presenečena je bila tudi nad rezultati, ki so pokazali prisotnost kovin na palčkah.Dolenc je na twitterju zapisal, da je prejel veliko vprašanj glede videoposnetka, ki ga je posnela zdravnica, ki je pod mikroskopom in ob pomoči komercialnih testov vode in urina izvedla analizo sestave cepiva. »To ne drži,« je zapisal.Zakaj po Dolenčevem mnenju zdravničina analiza ne drži? Zapisal je nekaj komentarjev:* Pod 400-kratno povečavo ne vidiš 'mrtvih delcev virusa'; viruse je mogoče opazovati šele z elektronskim mikroskopom.* Tako pri slikah pod mikroskopom kot pri vzorcih, ki jih je poslala v laboratorij, bi morala minimalno zraven vključiti še slepi, kontrolni oziroma 'prazen' vzorec.* Iz rezultatov slepega vzorca bi šele videla, kako zanesljiva je sploh njena metoda.* Na slikah in z rezultati komercialnih testov pitne vode in urina ni prikazala informacij o predmetu meritve, ampak večinoma le šum.* Na slikah izpod mikroskopa so najverjetneje nečistoče iz samega mikroskopskega stekelca ali iz dodanega barvila.* V farmacevtski industriji imajo zelo stroge kriterije glede nečistoč v zdravilih in cepivih ter bistveno bolj zanesljive metode za preverjanje kakovosti.* Proizvodnja je močno regulirana in nadzorovana, tako da bi kakršne koli 'nečistoče' odkril nadzor kakovosti v tovarni.Z vprašanjem o sestavi cepiva in o morebitni povečani vrednosti kovin v njem smo se obrnili tudi na Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano ter nas fakultete za farmacijo, a na njihov odgovor še čakamo. Objavili ga bomo takoj, ko ga prejmemo.