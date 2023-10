Zdravnica Eva Vodnik postala državna sekretarka, ob tem pa poziva na cepljenje

V enotah Zdravstvenega doma (ZD) Ljubljana se je pred kratkim začelo cepljenje proti sezonski gripi. V nekaterih enotah cepljenje poteka pri osebnih zdravnikih, v drugih so organizirani termini cepljenja v cepilni ambulanti. Tako je tudi v enoti Šentvid. Tamkajšnja družinska zdravnica Eva Vodnik poudarja, da je cepljenje priporočljivo za vse ljudi.

Še posebej pa cepljenje proti gripi stroka priporoča ranljivim skupinam prebivalcev, torej starejšim od 65 let, kroničnim bolnikom, pa tudi nosečnicam in otrokom, mlajšim od petih let. Cepiti je mogoče tudi dojenčke, ki so stari vsaj šest mesecev, je pojasnila Vodnikova.

Sočasno je mogoče tudi cepljenje proti covidu-19

»Cepljenje proti gripi vsako leto obvaruje ljudi pred boleznijo, pred hospitalizacijami, pred smrtmi, zato je zelo pomembno, da se zaščitimo tudi proti tej bolezni,« je poudarila. Sočasno ob cepljenju proti gripi je mogoče tudi cepljenje proti covidu-19, in sicer v cepilnem centru v enoti ZD Ljubljana Center.

V enoti Šentvid bi si sicer želeli, da bi bilo zanimanja za cepljenje proti gripi še več, je povedala Vodnikova. Naročanje na cepljenje je mogoče pri osebnih zdravnikih, pa tudi na spletni strani na povezavi.

Eva Vodnik. FOTO: Leon Vidic, Delo

Sezona gripe se glede na dostopne podatke letos še ni začela

Zdravniki so v prvem tednu oktobra zaznali prvi primer gripe, kasneje pa nobenega primera več. Sicer pa naj bi bilo v populaciji med vsemi potrjenimi okužbami trenutno okoli 15 odstotkov covida-19, prevladujejo rinovirusi, ki jih je okoli 30 odstotkov, v ostalih primerih pa gre za druga virusna obolenja, je pojasnila.

Postala državna sekretarka na ministrstvu za zdravje

Sicer pa bo Vodnikova s prihodnjim mesecem postala državna sekretarka na ministrstvu za zdravje. Deloma bo, kot je povedala, še vedno delovala v ZD Ljubljana. Odločitev ni bila lahka. »Moj kolektiv me pri tem podpira, tako da so pripravljeni prevzeti tudi začasno skrb za moje paciente,« je pojasnila.

Zamenjave sicer tako hitro še niso uspeli najti. »Verjamem, da se bo našlo neko nadomeščanje v tem času, ko bom jaz delno ali pa začasno odsotna. (...) Jaz sicer lahko poskrbim za teh svojih 1300 pacientov, ampak s tem, ko pa vstopam na politični parket, pa se mi zdi, da lahko poskrbim za bistveno večje število pacientov,« je izpostavila.