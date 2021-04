Zdravko Počivalšek odstopa z ministrskega položaja? To je odvrnil

»Poslanski mandat je moj in jaz sem tisti, ki bo odločal, kaj bom z njim naredil. To je odločitev, ki jo bom sprejel, ker bom tako mislil,« je na vprašanje voditelja v oddaji Studio City v programu RTV Slovenija odgovoril minister Zdravko Počivalšek. Takoj ko se je izkazalo, da koalicija v državnem zboru ni zmogla večine za razrešitev predsednika državnega zbora Igorja Zorčiča, so se pojavila govorice, da bi se od ministrskega mesta utegnil posloviti Počivalšek, ki bi tako opoziciji vzel en glas in ga prenesel k tistim v koaliciji. Minister tako tega ni želel ne zanikati ne potrditi, je pa dejal, da tega nihče ne načrtuje in da si želijo nadaljevati realizacijo koalicijske pogodbe.



Na vprašanje o Janševem napadu na ustavno sodišče in na druge odprte vojne pa je Počivalšek odvrnil, da so nekatere stvari takšne, da njihovo stranko nervirajo: »Večkrat je treba povedati, da je vedno v takem zakonu treba iskati točke, ki te združujejo. In takšnih točk je dosti več kot tistih stvari, ki se potencirajo in na katerih se išče točka razhoda. To je tudi razlog, da so nas trije poslanci zapustili.«



Odzval se je tudi na besede nekdanje vodje poslanske skupine SMC Janje Sluge, ki pravi, da SMC postaja satelit SDS. »To pravi Janja Sluga. Dejstvo je, da imamo dve možnosti v takem zakonu: da delamo na tistem, kar bomo potrebovali za realizacijo pogodbe, ali pa iščemo spore in poglabljamo vse te zadeve. Janja Sluga je kot vodja PS zlorabila zaupanje, na zahtevo ostalih poslancih sem moral pristopiti k temu, da sprožimo proces njene zamenjave, do katere pa zaradi njenega odstopa tako in tako ni prišlo.«



Kaj pa, po besedah voditelja Marcela Štefančiča, mrcvarjenje STA? Počivalšek pravi, da je STA pomembna državna institucija: »Eden redkih medijev, ki korektno poroča o zadevah, s katerimi se ukvarjamo. Seveda pa tudi za STA velja zakonodaja, velja za njegove odgovorne ljudi. Ima podpisano pogodbo z Ukomom, ki je predstavnik vlade. Veseli me, da je prišlo pismo direktorja STA, s katerim zagotavlja, da bo poslal zahtevane podatke, in jaz verjamem, da se bo problem hitro rešil. Tu ni prostora za egotripe ne na eni ne na drugi strani. Verjamem, da bo vsak delal tisto, kar mora.« Dodal je, da je treba podpisano pogodbo spoštovati in se po njej ravnati. Voditelj mu je odvrnil, da ni bila težava pogodba, ampak to, da je vlada želela zamenjati gospoda Veselinoviča. »To ste vi rekli, to ne drži,« se je odzval Počivalšek. A voditelj je nadaljeval, ker ni želel oditi, so STA poskušali finančno izstradati. »To so zadeve, ki ne držijo,« je zanikal Počivalšek. »Podpisana je pogodba z Ukomom in po tisti pogodbi mora realizirati, kar je podpisal.«

