Lansko leto je bilo, kar se tiče prometnih nesreč s smrtnim izidom, eno varnejših v zadnjih 10 letih. Na cestah je umrlo 85 ljudi – četrtino manj kot leta 2021. Od tega so smrt 33 udeležencev v prometu povzročili prav vozniki, ki so vozili pod vplivom alkohola in mamil, so sporočili z Javne agencije RS za varnost prometa. Najnovejši podatki Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) o zdravju prebivalcev v slovenskih občinah za leto 2021 kažejo, da se varnost na cestah povečuje. V primerjavi z lansko objavo se je denimo spet zmanjšala stopnja poškodovanih v transportnih nezgodah, pa tudi ...