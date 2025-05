Zdravilec Stanko namesto vinoteke postavil kapelo (FOTO)

Čeprav kraj ni neposredno povezan z najbolj čaščeno svetnico Marijo, ta je sestavni del župnije Svete Trojice pri Mali Nedelji, se je v Precetincih v čast Marije zbralo kakih 200 obiskovalk in obiskovalcev, ki so prišli od blizu in daleč, iz Slovenije in tujine.

Prišli so tisti, ki so tako ali drugače povezani s svetovno znanim in uveljavljenim zdravilcem in bioenergetikom, sicer pa upokojenim magistrom varnostnih ved Stankom Filipičem. Gostje, večino je Filipič v preteklosti že zdravil, so napolnili njegovo dvorišče in bližnji gasilski dom, kjer se je začelo s sveto mašo, daroval jo je domači župnik Srečko Fras, ki je obenem blagoslovil tudi novo kapelo v domači kleti.

Gostje so se zbrali v čast Stanka in Katice Filipič, ki sta praznovala 40-letnico poroke.

Nazdravili so okroglima rojstnima dnevoma Stanka in njegove Katice, 40-letnici njune poroke, v kleti so odprli in blagoslovili kapelico. Podelili so tudi listine, s katerimi so se Filipičevi zahvalili vsem, ki so tako ali drugače pomagali pri izdelavi unikatne kapelice, na katero niso ponosni le domači, pač pa tudi sosedje.

Na stoletje starih vratih, ki vodijo do kapelice, je posebno posvetilo: Ozri se v nebo, samo popotnik ste! V kapelici je razpelo, podarila sta ga zakonca Mikolič, ki je izrezljano iz dobrih 400 let starega lesa, kip Marije, ki jo je prav tako podaril Martin Mikolič iz Frama, pa je iz več kot 200 let starega lesa! Že več kot 30 let je strasten zbiratelj starin.

Kapelica nam bo služila za molitev in zahvalo.

Martin, štajerski Dolenjec iz Frama pri Mariboru, ki je večji del življenja preživel v tujini, predvsem na oni strani luže, je zbiratelj starin z vsega sveta, večkrat jih tudi podari, sploh če gredo v prave roke. In ko smo pri rokah: prav njega so zdravile in ozdravile Filipičeve roke. Konec leta 2023 je imel zdravstvene težave in usoda je poskrbela, da je spoznal Stanka Filipiča, s katerim sta postala dobra prijatelja.

»Verjamem, da ni bilo po naključju. Vse, kar se zgodi, ima svoj namen. Ko sem bil pred meseci pri njem, mi je pokazal prostore v kleti ter mi razložil, da je nameraval narediti vinoteko, potem pa naj bi prišlo do spremembe in da bo v kleti kapelica. Ker sem zbiratelj starin, sem mu takoj ponudil kip Matere božje iz leta 1808. V zbirki sem imel tudi razpelo Jezusa Kristusa, ki ga je iz 400 let starega lesa izdelal znani umetnik Wilhelm Gönner. Njegova dela so razstavljena v muzejih, celo v Vatikanu. Tudi stara vrata sem mu podaril. Razpelo Jezusa s certifikatom in kip Marije sem nabavil na nekem bolšjem sejmu pri Salzburgu. Sicer pa sem kupoval raznorazno staro pohištvo in druge starine po vsej Nemčiji, Avstriji in še marsikje drugje. Verjamem, da bo kapelica v veliko podporo gospodu Filipiču pri njegovi pomoči ubogim in bolnim. Nam pa bo služila za molitev in zahvalo,« je razlagal Martin, ki se je rodil na Dolenjskem, blizu Otočca, in sicer v družini devetih otrok.

Četrt stoletja je živel v Kanadi, veliko potoval po Ameriki, Aziji, Afriki in Evropi. Obiskal je veliko držav in videl mnogo lepih krajev.

»Moram pa priznati, da toliko časa na eni lokaciji, kot sem v Framu, vendarle še nisem bil. Ne vem, kaj je temu vzrok in kaj to pomeni. Vem pa, da je Fram prečudovita lokacija, ki nam jo lahko zavida ves svet!« je povedal Martin, ki je šel že pri rosnih 16 letih v Kanado, na območje blizu Niagarskih slapov. Tam je bil med letoma 1965 in 1990, ko se je spet vrnil v Slovenijo. Kot v Kanadi, kjer je imel lastno uvozno-izvozno podjetje, se je z enako dejavnostjo ukvarjal tudi na Štajerskem, v regijo se je zaljubil enako, kot se je nekoč v Kanado. »Na Štajersko in na koncu v Fram sem prišel načrtno, po vrnitvi iz Kanade sem bil odločen, da grem živet v bližino Ljubljane ali Maribora, pa sem prišel pod Pohorje. Najprej sem nekaj let živel v Miklavžu, kjer sem kupil hišo, pozneje sem jo prodal in odšel v bližnji Fram,« pravi Martin.