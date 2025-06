Mednarodno priznani zdravilec in bioenergetik Stanislav Filipič je na svojo domačijo v Precetincih v osrčju Prlekije povabil stotnijo prijateljev, sorodnikov, sosedov, poslovnih partnerjev in tudi pacientov. Poleg druženja ob bogato obloženih mizah je bil tokrat v ospredju šport, natančneje karate. Predstavitev na domačem pragu Gostitelj Stanko, kot mu rečejo prijatelji, je kot policist in kriminalist že v 80. letih prejšnjega stoletja treniral to borilno veščino, bil je tudi trener, mladino je z vsem srcem učil učinkovite samoobrambe. Pozneje je karate opustil in obstal pri rjavem pasu, pre...