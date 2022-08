Zdravila proti covidu 19: razkrivamo, koliko odmerkov je na zalogi

Smrt 51-letnega hrvaškega raziskovalnega novinarja Vladimirja Matijanića je pošteno pretresel hrvaško javnost. Mnogi so mnenja, da je hrvaško zdravstvo popolnoma odpovedalo in da bi novinar okužbo s koronavirusom lahko prebolel, če bi ga pravočasno in primerno zdravili. Po njegovi smrti in po obdukciji so prepričani, da bi preživel, če bi dobil protivirusno zdravilo remdesivir, ki ga na Hrvaškem primanjkuje (v času njegove bolezni naj bi imeli v celotni državi nekaj več kot 80 odmerkov), ali paxlovid, ki ga Hrvati še sploh niso dobili.

Kot torej poročajo hrvaški mediji, je oskrba s proticovidnimi zdravili pri njih slaba, kako pa je pri nas? Na NIJZ in ministrstvu za zdravje smo preverili, kako dobro je pred začetkom jeseni z zdravili založena Slovenija. Na NIJZ so nam pojasnili, da je trenutno na zalogi 1944 zdravila remdesivir sc. (sc. – podkožno), v postopku pa je tudi dodatno naročilo za mesečne dobave do konca leta 2022. Po ocenah stroke je potrebno v letu 2022 še dodatno naročiti približno 10.000 sc. Na zalogi je tudi še 490 zdravila ronapreve (sc.).

Kako pa je s paxlovidom? Na NIJZ pojasnjujejo, da pričakujejo 1008 terapevtskih odmerkov v zadnjem tednu avgusta oz. v začetku spetembra. V postopku pa je tudi dodatno naročilo za približno 5000 do 10.000 odmerkov.

Na NIJZ so nam ob tem še pojasnili, da NIJZ nima strokovne vloge pri zdravilih za zdravljenje covida in o njihovi nabavi ne odloča, temveč jo le izvede. »Zdravila za zdravljenje Covid-19 NIJZ kupi na predlog klinične stroke, ki poda potrebo po posameznem zdravilu in oceno potrebnih količin ter pooblastilom Ministrstva za zdravje, ki potrdi nakup (zdravilo in predlagano količino).NIJZ torej izvede samo nakup, vnos in sprostitev zdravila kot imetnik dovoljenja za promet z zdravili na debelo in razdeli zdravilo izvajalcem zdravstvene dejavnosti v skladu z navodili, ki jih prejeme s strani Ministrstva za zdravje.«