Že nekaj let poslušamo, kako slabo je slovensko javno zdravstvo – in odkar živimo s korono, so se zadeve še poslabšale: »Če si priznamo ali ne, je stanje alarmantno v celotnem zdravstvenem sistemu. Več let ga je celotna družba, predvsem pa politika, rušila, in rezultat je pač očiten,« nam pojasnjuje tudi Vera Rozman, direktorica Zdravstvenega doma (ZD) Trebnje. V sredo nam je med številnimi pojasnili o trebanjskem ZD, ki pokriva tudi območje sosednjih občin, podala tudi to: »Vas pa dodatno obveščam, da sem danes podala odpoved delovnega razmerja in mi je z današnjim dn...