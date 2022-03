Zdrahe na RTV: novinarji želeli Preka, dobili pa Rebernikovo

Generalni direktor RTV Slovenija Andrej Grah Whatmough je za odgovorno urednico Informativnega programa TV Slovenija imenoval dosedanjo v.d. odgovorne urednice Jadranko Rebernik. Direktor je preslišal željo novinarjev, ki so v kar 82 odstotkih podprli njenega protikandidata Mitjo Preka.

Preku, nekdanjemu uredniku dopisništva TV Slovenija, so izdali novinarji 82,18-odstotno podporo, Rebernikovi pa le 21,78-odstotno podporo. Igor E. Bergant je pojasnil, da je seštevek obeh podpor večji od 100 odstotkov, ker so se lahko upravičenci do izrekanja lahko opredelili tako, da so podporo izrekli obema kandidatoma.

Mandat, ki ga je dobila Rebernikova, traja štiri leta, teči pa je začel z današnjim dnem. Na spletnem portalu RTV še poročajo, da generalni direktor imenuje odgovorne urednike na predlog direktorja TV Slovenija. V.d. direktorja Valentin Areh naj bi v imenovanje predlagal oba kandidata, saj sta po njegovem mnenju oba ustrezala. Grah Whatmough je v obrazložitvi ob imenovanju zapisal, da je odločilno vlogo pri imenovanju imelo njeno » njeno aktivno in uspešno sodelovanje pri izvajanju Programsko-produkcijskega načrta (PPN) za leto 2022, ki ga je programski svet RTV sprejel novembra lani. Medtem ko je Prek lani ob sprejemanju PPN 2022 protestno odstopil z mesta urednika dopisništev, ker se s sprejetim PPN 2022 ni strinjal.«

Generalni direktor je ob imenovanju zapisal, da si želi, da bi sodelavci informativnega programa z Jadranko Rebernik dobro sodelovali in da bi še naprej ustvarjali tako bogat program kot ga te dni lahko spremljamo na Televiziji Slovenija.