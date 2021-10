Zdenko živi med bučami (FOTO)

Zdenko Zadravec že vrsto let goji jedilne in okrasne buče. 58-letnik je odraščal v kmečki družini in vzljubil prekmursko zemljo. Staršem je rad priskočil na pomoč pri kmečkih opravilih. Že vrsto let živi sam, družbo mu delajo domače živali, kure, petelini in muce.

Suši jih naravno, iz zelene pa se spremenijo v svetlo rjavo barvo.

Poleg kolesarstva, na dan prevozi do 30 in več kilometrov, je njegov konjiček gojenje okrasnih in jedilnih buč. Letos je na njegovem vrtu zraslo čez 50 najrazličnejših plodov, ki so tehtali od 10 do 30 kilogramov. Čisto na novo pa je vzgojil okrasne podolgovate šejfe, ki so jih nekateri vinogradniki uporabljali za jemanje vina iz lesenih sodov.

Pridelal jih je okoli 20. Za zalivanje je porabil okrog tri kubične metre studenčnice, da so bile vedno sveže. Vse buče so rasle naravno, saj ni uporabljal nobenih umetnih gnojil. Nekaj pa jih bo iztrebil in seme porabil za novo setev.

10 do 30 kg tehtajo.

Rad jih podari sosedom, sorodnikom, znancem in prijateljem, raznobarvni plodovi že krasijo marsikatero dvorišče v Prekmurju. Prav tako je z njimi okrasil okolico svojega doma. Jože Žerdin