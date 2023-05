Zdenka (100) je zadnja iz rodu Dekleva (FOTO)

Marsikateri planinec, pohodnik in turist na Magajnovi poti se ustavi pred domačijo Pri Maksovih v Vremskem Britofu in občuduje prekrasen portal z vklesanim reliefom glave. V tej mogočni stavbi, ki jo je leta 1803 zgradil Gašper Dekleva, se je v petem rodu 11. maja 1923 očetu Karlu in materi Frančiški kot drugi otrok rodila Zdenka. Brat je umrl že v mladosti, njene tri sestre prav tako niso več žive, Zdenka pa je v družinskem krogu in med številnimi sorodniki, prijatelji in vaščani kot edina Britofčanka do zdaj dočakala častitljivih sto let.

Vedno dobre volje

Odraščala je v domačem kraju, se šolala pri uršulinkah v Gorici in se leta 1949 poročila z Antonom Franetičem z velike kmetije v Dolenji vasi. Mož je obdeloval veliko kmetijo Pri Ždrolovih, medtem ko je bila Zdenka gonilna sila na domači kmetiji Pri Maksovih v Dolnjih Vremah, kjer je ob trdem kmečkem in gospodinjskem delu skrbela še za sinova Darka in Draga. Pred skoraj 30 leti je ostala vdova. Vedno je dobre volje, rada posluša glasbo in zapleše, rada pa se spominja tudi časov, ko je delala za partizane.

Družbo ji dela pet vnukov in sedem pravnukov. Ob visokem in okroglem jubileju so ji voščili predstavniki divaške občine z županjo Alenko Štrucl Dovgan na čelu, predsednik KS Vreme Martin Prelc, predsednik vremske borčevske organizacije Mirko Martinčič, predsednik divaškega društva upokojencev Stojan Cerkvenik in predsednica divaškega RK Dragica Kranjec. Slavljenka pa se je najbolj razveselila učencev in učiteljic domače podružnične šole, ki so ji zapeli ob zvokih harmonike in ji zaželeli še mnogo zdravih let. Podarili so ji glasilo divaške osnovne šole, pri katerem sodeluje tudi Zdenkin vnuk Maks.

Slavljenka z županjo in predstavniki vremskih društev FOTOGRAFIJE: Olga Knez

Stoletnica Zdenka je tako zadnja iz rodu Dekleva, ki je imel v lasti tudi gostilno na furmanski cesti med Ilirsko Bistrico in Trstom. Ob 100. rojstnem dnevu je prejela veliko rož, razveselila pa se je tudi sladke torte, ki jo je spekla Anita Resinovič iz Ostrovice. Ob pomoči družin obeh sinov je pripravila slavje za prijatelje, privoščila pa si je tudi nedeljsko kosilo s sorodniki v hotelu Malovec v Divači. Pravi, da je skrivnost dolgega življenja v pozitivnem razmišljanju, dobrih delih, veselju in pomoči človeku ter sožitju z naravo.