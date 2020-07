Zdaj z boreliozo okuženi še komarji? Mojca doživela neprijetno izkušnjo

Klop lahko le ugrizne in se spusti

Število prijavljenih primerov Lymske borelioze in KME po tednih od 1. januarja 2018 do 12. julija 2020. FOTO: Nijz

Na seznamu tem, ki se jim lne moremo ogniti je poleg koronavirusa tudi borelioza. Strokovnjaki opozarjajo, da je letos v naravi več klopov, s tem pa tudi okužb in bolezni, ki jih klopi prenašajo. Zaradi spomladanske karantene so imeli klopi kaj gristi, saj smo ljudje preživeli v naravi več časa kot ponavadi. Skrb zbujajoče je, da zaradi številčnosti okužb, ki jih prenašajo klopi, letos lahko govorimo o mikro epidemiji med otroci.V Sloveniji je bolezen zelo razširjena, zato jo starši in zdravniki dobro prepoznavajo, a med starši je mogoče slišati nekaj dvoma o tem, ali boreliozo res prenašajo le klopi. »Otrok je imel le rahel, nežen kolobar na obraznem predelu okrog ušes, ki po več dnevnih ni izginil. Ker klopa nismo našli, sem misel o tem, da bi bila borelioza, opustila. Kolobar kar ni izginil, zato nas je osebna zdravnica napotila v laboratorij, ki je pokazal pozitiven test na boreloizo,« je povedala mama Mojca (njeno pravo ime hranimo v uredništvu). Prepričana je, da borelioze na otroka ni prenesel klop, temveč komar.Ali obstaja možnost, da dobimo boreliozo tudi kadar nas piči komar ali muha? Predstojnica klinike za infekcijske bolezni in vročinska stanja dr.za Slovenske novice odgovarja, da ne. »Dokazov, da bi bili komarji sposobni prenašati boreliozo, ni, saj je življenjski ciklus parazita in vektorju, kot pravimo klopu, povezan. Način okužbe je preko vbodne rane, od koder nato borelije prodirajo v telo in se širijo tudi po krvi«.Če opazite krog značilen za vbod klopa, okuženega z boreliozo, morate rdečino vzeti resno. Kot pravi Lejko Zupančeva, so kolobarji lahko, zlasti pri majhnih otrocih, tudi bledi in slabo vidni in jih je možno spregledati, prav tako pa ste morda spregledali tudi klopa, ki se je medtem s kože že sam spustil. »Klopi so lahko zelo majhni, hkrati pa na koži ostanejo samo nekaj časa in se sam lahko spusti, zato predvsem mladih oblik pogosto ne opazimo,« sporoča Lejko Zupanc vsem dvomljivcem, ki menijo, da so boreliozo dobili od drugega krvosesa kot je klop.Vsekakor velja skrben pregled otroka, zlasti če se je gibal v naravi, lahko tudi samo na vrtu. Ob sumu na pordečel kolobar, pa je treba obiskati osebnega zdravnika.Število primerov okuženih z boreliozo tedensko spremljajo na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ). Do 12. julija letos je za borelizozo zbolelo 3853 ljudi. Najvišja stopnja obolevnosti je v goriški regiji, sledita ji pomurska in gorenjska regija.