Zdaj uradno: vlada zamrznila višino premije za dopolnilno zdravstveno zavarovanje

Vlada je danes izdala uredbo, s katero je določila najvišjo ceno premije dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja. Mesečna premija tako ne sme presegati 35,67 evra, kot je trenutno najvišja polna premija na trgu dopolnilnih zavarovanj, so sporočili po dopisni seji vlade.

Trenutno so mesečne premije dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja določene v višini med 34,50 evra in 35,67 evra brez popusta. Zavarovalnica Generali je s 1. majem 2023 napovedala dvig mesečne premije za dopolnilno zdravstveno zavarovanje za 10,39 evra oziroma več kot 30 odstotkov. Tudi drugi dve zavarovalnici, Triglav in Vzajemna, sta napovedali možnost dviga premije v naslednjih mesecih.

Z uredbo se določa najvišjo premijo za dopolnilno zdravstveno zavarovanje na način, da mesečna premija za to zavarovanje ne sme presegati 35,67 evra. Razlog za ceno na navedeni ravni je v tem, da je to trenutno najvišja polna premija na trgu dopolnilnih zdravstvenih zavarovanj.

Z določbami zakona o kontroli cen je določeno, da vlada z uredbo določi ustrezne ukrepe kontrole cen, kadar gre za dejavnosti, v katerih ima posamezno podjetje ali nekaj podjetij monopolni položaj, pa so te dejavnosti nujne za zadovoljevanje potreb ljudi in organizacij.

Zaradi obveznosti države, da zagotavlja dopolnilno zdravstveno zavarovanje, ki predstavlja javni interes in je del socialne varnosti prebivalcev v skladu z zakonom o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, se je vlada v skladu z zakonom o kontroli cen odločila za ukrep v skladu s prvim odstavkom 9. člena in tako sprejela ukrep določitve najvišje cene, pri čemer podjetja ne smejo prodajati storitve nad to ceno, lahko pa pod njo.

Zamejitev cen bo predvidoma veljala do preoblikovanja zdravstvenega zavarovanja. Slednjega predvideva novela zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, ki jo je v parlamentarni postopek v torek vložila poslanska skupina Svoboda.

Novela predvideva preoblikovanje dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja oz. uvedbo obveznega zdravstvenega prispevka. V nasprotju z dopolnilnim zdravstvenim zavarovanjem, ki je prostovoljno, bi obvezni zdravstveni prispevek bili primorani plačevati vsi državljani, z izjemo tistih, ki so po zakonu že oproščeni plačila obveznega zdravstvenega zavarovanja, je bilo razumeti pojasnila ministra.