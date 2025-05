Zdaj uradno! Vlada potrdila pokojninsko reformo, predvidena tudi novembrska božičnica

Vlada je na današnji seji potrdila predlog pokojninske reforme, po katerem bi se zahtevana upokojitvena starost od leta 2028 postopno zviševala in od leta 2035 znašala 67 let, za tiste s 40 leti pokojninske dobe pa 62 let. Od leta 2028 naj bi se postopno podaljševalo tudi obdobje za izračun pokojninske osnove.

To obdobje bi od leta 2035 vključevalo najugodnejših zaporednih 40 let zavarovanja, pri čemer bi pet najmanj ugodnih let izločili. Predlog je usklajen s socialnimi partnerji.

Odmerni odstotek za izračun pokojninske osnove za 40 let pokojninske dobe bi se z zdajšnjih 63,5 odstotka od leta 2028 naprej postopno zviševal, od leta 2035 pa znašal 70 odstotkov. Pri usklajevanju pokojnin, pri katerem zdaj upoštevajo 60 odstotkov rasti povprečne bruto plače in 40 odstotkov povprečne rasti cen življenjskih potrebščin, pa bi bolj upoštevali rast cen življenjskih potrebščin in manj rast plač. Tako bi leta 2040 delež rasti plač upoštevali le še v 20 odstotkih, delež rasti cen življenjskih potrebščin pa v 80 odstotkih.

V predlagani reformi odmerni odstotek zvišujemo na 70 odstotkov pokojninske osnove, hkrati pa si ga lahko zviša tudi vsak sam z uveljavljanjem vojaškega roka, skrbi za otroke ali s kasnejšim odhodom v pokoj.

Predvidena je tudi božičnica, ki bi bila prvič izplačana že novembra letos.