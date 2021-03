Zdaj uradno: v Sloveniji še nigerijski sev koronavirusa

Poročali smo že, da naj bi se v Sloveniji pojavila še ena različica koronavirusa, podobno nevarna kot južnoafriška.Kot zdaj poroča 24 ur so v Sloveniji zares potrdili še nigerijski sev novega koronavirusa. Potrdili so ga pri okuženih iz Maribora, Kranja in Novega mesta. V Kranju je to primer sedemletne deklice, v laboratoriju iz Maribora je to 56-letna ženska, v Novem mestu osemletni deček. Kot še poroča portal, pa so tem primerom dodali danes še štiri nove.Nigerijsko različico koronavirusa so odkrili v laboratoriju ljubljanskega kliničnega centra, podatke, dostopne v mednarodni bazi, pa je prvi razkrils Covid-19 sledilnika.Za zdaj ne kaže, da bi ta različica povzročala težji potek bolezni, podobno kot pri južnoafriškem pa naj bi se z njo lahko okužili kljub preboleli bolezni oziroma cepljenju