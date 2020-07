Zdaj uradno: Planet TV v roke Madžarom

80 milijonov evrov vložka Telekoma

Telekom Slovenije je danes podpisal pogodbo o prodaji televizije Planet TV madžarski medijski družbi TV2 media. Dogovorjena kupnina za 100-odstotni lastniški delež znaša pet milijonov evrov, so prek spletnih strani Ljubljanske borze sporočili iz Telekoma Slovenije. Posel naj bi bil končan do jeseni.Soglasje k sklenitvi posla je že podal nadzorni svet Telekoma Slovenije, ki ga vodi nekdanji minister za zdravje, drugih podrobnosti pa v Telekomu Slovenije do zaključka posla ne nameravajo razkrivati.Da je v igri za nakup Planeta TV madžarska TV2, je v medijih zakrožilo že v začetku junija. Uradnih informacij tudi takrat ni bilo, je pa portal Necenzurirano pisal, da se za Planet TV poteguje tudi hrvaški podjetnik, nekdanji lastnik slovenske televizijske postaje TV3. Po teh informacijah naj bi imeli Madžari v načrtih združitev družb Planet TV in Nova24TV.V Telekomu Slovenije so se sicer že nekaj časa ukvarjali z vprašanjem, kaj storiti z družbo Planet TV, ki upravlja istoimenski televizijski program. Telekom naj bi po izračunih časnika Delo od ustanovitve omenjene družbe do zdaj v obliki kapitalskih vložkov, plačanih reklam, posojil in drugih storitev skupaj namenil 80 milijonov evrov.