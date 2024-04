Zdaj uradno: od torka za toliko višje cene bencina, dizla in kurilnega olja

Ob nespremenjenih trošarinah bodo najvišje dovoljene drobnoprodajne cene bencina, dizla in kurilnega olja od jutri, 9. aprila 2024, do vključno ponedeljka, 22. aprila 2024, znašale 1,542 evra za liter bencina, 1,542 evra za liter dizelskega goriva in 1,180 evra za liter kurilnega olja.

Za liter neosvinčenega motornega bencina (NMB 95) bo, ob nespremenjeni trošarini, ki je trenutno določena na 0,45824 evra na liter, na bencinskih servisih izven avtocestnega križa v novem 14-dnevnem obdobju treba plačati 1,542 evra na liter (pred spremembo 1,519 evra na liter), pri 50 litrih to znese 77,10 evra. »Če ne bi regulirali cen NMB 95, bi po naših ocenah, kjer smo upoštevali vse v preteklosti veljavne davke in prispevke, za liter NMB 95 bilo treba odšteti okoli 1,604 evra na liter,« so sporočili z ministrstva za okolje, podnebje in energijo.

Liter dizla bo, ob nespremenjeni trošarini, ki je trenutno določena na 0,42538 evra na liter, na bencinskih servisih izven avtocestnega križa v novem obdobju znašal 1,542 evra na liter (pred spremembo 1,527 evra na liter), kar pri 50 litrih znese 77,10 evra. Če ne bi regulirali cen dizla in hkrati potrošnikov oprostili plačila prispevka za obnovljive vire energije in soproizvodnjo toplote in elektrike, bi po ocenah ministrstva, kjer so upoštevali vse v preteklosti veljavne davke in prispevke, za liter dizla bilo treba odšteti okoli 1,617 evra na liter.

Za liter kurilnega olja bo, ob nespremenjeni trošarini, ki je trenutno določena na 0,15085 evra na liter, v novem 14-dnevnem obdobju treba plačati 1,180 evra na liter (pred spremembo 1,172 evra na liter). Pri naročeni količini 1.000 litrov kurilnega olja bo potrošnik tako plačal 1.180 evrov (brez prevoza). Če ne bi regulirali cen kurilnega olja in upoštevali vseh v preteklosti veljavnih davkov in prispevkov, bi bilo treba odšteti okoli 1,278 evra na liter. Potrošnik bi za nakup 1.000 litrov plačal 1.278 evrov, kar pomeni, da pri 1.000-litrskem rezervoarju privarčuje 98 evrov.