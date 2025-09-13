Zdaj je vse jasno, NSi je dobil novega predsednika stranke

Kongres NSi je na današnjem volilnem kongresu na Polzeli na čelo stranke izvolil dosedanjega podpredsednika in poslanca Jerneja Vrtovca. Podprlo ga je 294 delegatov, njegovega protikandidata Antona Hareja pa 48 delegatov. Štiri glasovnice so bile neveljavne.

Vrtovec je v nagovoru kongresu, ki se mu je zahvalil za izkazano zaupanje, dejal, da se danes njihova pot z novo močjo šele začenja. Priznal je, da je dediščina NSi velika, a je prepričan, da jim bo s takšno poslansko skupino, kot jo imajo, močnim tajništvom, članstvom in podporniki na volitvah uspel dober rezultat, ki bo prinesel razvojno koalicijo.

Ob vprašanju, kako sam vidi slednjo, je po njegovih besedah pomembno izpostaviti, da se koalicije sklepajo po volitvah. Do tedaj pa bo NSi skrbela za svoj program, vizijo in rezultat, je napovedal. »Razvojna koalicija je koalicija s tistimi, ki so v teh treh letih levičarske vlade preslišani, osovraženi, to so samostojni podjetniki, obrtniki, to so normiranci, to so mala podjetja, to so kmetje. To so vse te skupine, ki jim vlada navija nove in nove davke, jih obremenjuje s papirologijo in birokracijo,« je novi prvak NSi še pojasnil svoje videnje razvojne koalicije.

Kongres je danes sicer izvolil tudi člane izvršilnega in nadzornega odbora ter častnega razsodišča stranke. Šest mest v izvršilnem odboru bodo ob nekdanji predsednici stranke Ljudmili Novak zasedali še Katja Berk Bevc, Andrej Černigoj, Mojca Erjavec, Miha Lah Horvat in Martin Mikolič. V nadzorni odbor je kongres izvolil Borisa Bevca, Mašo Brulc, Dejana Rožmarina, Silvo Sok in Mojco Stoschitzky, v razsodišče stranke pa Igorja Jerama, Veroniko Juvan, Katjo Košič, Bernarda Memona in Ivanko Učakar.

Četrti predsednik stranke

Vrtovec, ki so mu delegati na kongresu danes podelili mandat za vodenje NSi, je četrti predsednik stranke v 25 letih njenega obstoja. Vajeti stranke prevzema od Mateja Tonina, ki je stranki predsedoval sedem let. Najdlje, eno desetletje, je stranko vodila Ljudmila Novak, pred njo pa prvih osem let po ustanovitvi NSi Andrej Bajuk.

