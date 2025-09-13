KONGRES STRANKE

Zdaj je vse jasno, NSi je dobil novega predsednika stranke

Novi predsednik stranke NSi je Jernej Vrtovec.
Fotografija: Matej Tonin in Jernej Vrtovec FOTO: Jure Eržen/Delo
Odpri galerijo
Matej Tonin in Jernej Vrtovec FOTO: Jure Eržen/Delo

STA, A. Ka.
13.09.2025 ob 15:20
13.09.2025 ob 16:37
STA, A. Ka.
13.09.2025 ob 15:20
13.09.2025 ob 16:37

Kongres NSi je na današnjem volilnem kongresu na Polzeli na čelo stranke izvolil dosedanjega podpredsednika in poslanca Jerneja Vrtovca. Podprlo ga je 294 delegatov, njegovega protikandidata Antona Hareja pa 48 delegatov. Štiri glasovnice so bile neveljavne.

image_alt
Tonin se je poslovil: Janša je bil moja "najbolj izpostavljena in poudarjena napaka"

Vrtovec je v nagovoru kongresu, ki se mu je zahvalil za izkazano zaupanje, dejal, da se danes njihova pot z novo močjo šele začenja. Priznal je, da je dediščina NSi velika, a je prepričan, da jim bo s takšno poslansko skupino, kot jo imajo, močnim tajništvom, članstvom in podporniki na volitvah uspel dober rezultat, ki bo prinesel razvojno koalicijo.

Ob vprašanju, kako sam vidi slednjo, je po njegovih besedah pomembno izpostaviti, da se koalicije sklepajo po volitvah. Do tedaj pa bo NSi skrbela za svoj program, vizijo in rezultat, je napovedal. »Razvojna koalicija je koalicija s tistimi, ki so v teh treh letih levičarske vlade preslišani, osovraženi, to so samostojni podjetniki, obrtniki, to so normiranci, to so mala podjetja, to so kmetje. To so vse te skupine, ki jim vlada navija nove in nove davke, jih obremenjuje s papirologijo in birokracijo,« je novi prvak NSi še pojasnil svoje videnje razvojne koalicije.

Kongres je danes sicer izvolil tudi člane izvršilnega in nadzornega odbora ter častnega razsodišča stranke. Šest mest v izvršilnem odboru bodo ob nekdanji predsednici stranke Ljudmili Novak zasedali še Katja Berk Bevc, Andrej Černigoj, Mojca Erjavec, Miha Lah Horvat in Martin Mikolič. V nadzorni odbor je kongres izvolil Borisa Bevca, Mašo Brulc, Dejana Rožmarina, Silvo Sok in Mojco Stoschitzky, v razsodišče stranke pa Igorja Jerama, Veroniko Juvan, Katjo Košič, Bernarda Memona in Ivanko Učakar.

Četrti predsednik stranke

Vrtovec, ki so mu delegati na kongresu danes podelili mandat za vodenje NSi, je četrti predsednik stranke v 25 letih njenega obstoja. Vajeti stranke prevzema od Mateja Tonina, ki je stranki predsedoval sedem let. Najdlje, eno desetletje, je stranko vodila Ljudmila Novak, pred njo pa prvih osem let po ustanovitvi NSi Andrej Bajuk.

Zelo brani članki v zadnjem obdobju:

image_alt
Bela hiša potrdila diagnozo: zdravstvena kriza Donalda Trumpa

image_alt
Alarm bo zatulil po vsej Sloveniji: vlada poziva vse prebivalce, naj ostanejo mirni

image_alt
Po odmevni izjavi šefa SDS o plačevanju oskrbe staršev, objavljamo, kaj si mislijo Slovenci

image_alt
Starša hitela k hudo poškodovanemu sinu v Ljubljani, zdaj se je oglasil voznik črnega audija (FOTO)

image_alt
Pogrešano dekle (17) našli v stanovanju z več Sirci, bila je napol mrtva

Hvala, ker berete Slovenske novice.

Berite Slovenske novice že za 1,99€ mesečno.

NAROČITE

Več iz te teme:

NSi kongres Jernej Vrtovec Matej Tonin Anton Harej

Priporočamo

Zdaj je vse jasno, NSi je dobil novega predsednika stranke
V obsežni iskalni akciji iskali 78-letnika iz okolice Sežane, policija je zdaj iskanje preklicala
Kamera v gozdu posnela prizor, ki je popolnoma zmedel znanstvenike (VIDEO)
Tonin se je poslovil: Janša je bil moja "najbolj izpostavljena in poudarjena napaka"

Predstavitvene informacije

 
Promo Photo

Kako preprečiti plesen in vlago v bivalnih prostorih

 
Promo

Zadovoljni zaposleni, trajnostna praksa in čista oblačila

 
Promo Photo

Nič več dvomov, kaj je sveže in kaj pokvarjeno)

 
Promo

Popoln komplet, s katerim boste izkoristili čisto vsak žarek

 
Promo

Novi popolnoma električni Mercedes-Benz CLA

 
Promo

Po novem bomo v delovni dan uvedli novo prakso

 
Promo Photo

Intervju: »Največ šteje, da zaposleni čutijo, da so slišani in cenjeni«

 

Kdo je mož iz ozadja, ki nam je dal Siddharto?

 
Promo

Tek nima starostnih omejitev: prvi maraton pretekel pri 61

 
Promo

Varčevanje v prihodnosti: Katere naložbe bodo donosnejše

 
Promo

Ko vam banka reče "NE" ...

 
Promo Photo

Kako učinkovito obvladati bolečine v dimljah

 
Promo

Kako kupiti bitcoin v Sloveniji?

 
Promo

Ali plačevanje premije res pomeni popolno zaščito?

 
Promo

Naložbe, ki bodo v prihodnosti premagale inflacijo

 
Promo Photo

Črni prah prihodnosti: slovenska inovacija pod stalnim digitalnim ščitom (video)

 
Promo

Več kot avto: Hyundai SUV kot zvesti partner na vaših poteh

 
Promo

Zakaj vedno več Slovencev izbira naložbeno zlato namesto bančnega varčevanja?

 
Promo

Na odru ljubljanske Opere se začenja nova sezona

 
Promo Photo

»Naš cilj je prepoznati mehanizme, ki vodijo v poškodbe in bolezni ter ukrepati pravočasno« (video)

 

Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

Komentarji:

Priporočamo

Zdaj je vse jasno, NSi je dobil novega predsednika stranke
V obsežni iskalni akciji iskali 78-letnika iz okolice Sežane, policija je zdaj iskanje preklicala
Kamera v gozdu posnela prizor, ki je popolnoma zmedel znanstvenike (VIDEO)
Tonin se je poslovil: Janša je bil moja "najbolj izpostavljena in poudarjena napaka"

Izbrano za vas

 
Promo

Novi popolnoma električni Mercedes-Benz CLA

 
Promo

Po novem bomo v delovni dan uvedli novo prakso

 
Promo Photo

Intervju: »Največ šteje, da zaposleni čutijo, da so slišani in cenjeni«

 

Kdo je mož iz ozadja, ki nam je dal Siddharto?

 
Promo

Tek nima starostnih omejitev: prvi maraton pretekel pri 61

 
Promo

Varčevanje v prihodnosti: Katere naložbe bodo donosnejše

 
Promo

Ko vam banka reče "NE" ...

 
Promo Photo

Kako učinkovito obvladati bolečine v dimljah

 
Promo

Kako kupiti bitcoin v Sloveniji?

 
Promo

Ali plačevanje premije res pomeni popolno zaščito?

 
Promo

Naložbe, ki bodo v prihodnosti premagale inflacijo

 
Promo Photo

Črni prah prihodnosti: slovenska inovacija pod stalnim digitalnim ščitom (video)

 
Promo

Več kot avto: Hyundai SUV kot zvesti partner na vaših poteh

 
Promo

Zakaj vedno več Slovencev izbira naložbeno zlato namesto bančnega varčevanja?

 
Promo

Na odru ljubljanske Opere se začenja nova sezona

 
Promo Photo

»Naš cilj je prepoznati mehanizme, ki vodijo v poškodbe in bolezni ter ukrepati pravočasno« (video)

 

Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

Predstavitvene informacije

 
Promo Photo

Kako preprečiti plesen in vlago v bivalnih prostorih

 
Promo

Zadovoljni zaposleni, trajnostna praksa in čista oblačila

 
Promo Photo

Nič več dvomov, kaj je sveže in kaj pokvarjeno)

 
Promo

Popoln komplet, s katerim boste izkoristili čisto vsak žarek

 
Promo

Novi popolnoma električni Mercedes-Benz CLA

 
Promo

Po novem bomo v delovni dan uvedli novo prakso

 
Promo Photo

Intervju: »Največ šteje, da zaposleni čutijo, da so slišani in cenjeni«

 

Kdo je mož iz ozadja, ki nam je dal Siddharto?

 
Promo

Tek nima starostnih omejitev: prvi maraton pretekel pri 61

 
Promo

Varčevanje v prihodnosti: Katere naložbe bodo donosnejše

 
Promo

Ko vam banka reče "NE" ...

 
Promo Photo

Kako učinkovito obvladati bolečine v dimljah

 
Promo

Kako kupiti bitcoin v Sloveniji?

 
Promo

Ali plačevanje premije res pomeni popolno zaščito?

 
Promo

Naložbe, ki bodo v prihodnosti premagale inflacijo

 
Promo Photo

Črni prah prihodnosti: slovenska inovacija pod stalnim digitalnim ščitom (video)

 
Promo

Več kot avto: Hyundai SUV kot zvesti partner na vaših poteh

 
Promo

Zakaj vedno več Slovencev izbira naložbeno zlato namesto bančnega varčevanja?

 
Promo

Na odru ljubljanske Opere se začenja nova sezona

 
Promo Photo

»Naš cilj je prepoznati mehanizme, ki vodijo v poškodbe in bolezni ter ukrepati pravočasno« (video)

 

Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

Slika zvitega časopisa
Naročite se na tiskano izdajo

O nas

Sodelujte z nami

Storitve

Logotip sn
Naročite se na eNovice



Logotip sn
Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.