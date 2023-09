Zdaj je potrjeno: vrtci v Ljubljani se občutno dražijo

Na Mestni občini Ljubljana (Mol) pojasnjujejo, da je zvišanje cen programov vrtcev nujno zaradi bistveno višjih stroškov dela, materiala in storitev ter stroškov živil od leta 2019, ko so nazadnje zvišali cene vrtcev. Ocenjujejo, da bodo letos v vrtcih imeli 9,98 milijona evrov več dodatnih stroškov kot leta 2022. Razlika med stroški cen programov in dejanskim stanjem pa znaša 27 odstotkov.

Vodja mestnega oddelka za predšolsko vzgojo in izobraževanje Marija Fabčič je dejala, da se bodo plačila staršev zaradi draginjske subvencije v povprečju povečala za 15 odstotkov. Pri tem se staršem v najnižjih razredih z nižjimi dohodki bolj poveča odstotek dodatnega znižanja kot staršem v višjih razredih. Uvrščeni v drugi dohodkovni razred bodo tako za vrtec plačevali 6,5 evra na mesec več, uvrščeni v najvišji, deveti dohodkovni razred pa 54 evrov več na mesec.

Višja cena vrtcev, ki jo bodo plačali starši, bo naslednje leto na letni ravni pomenila 3,3 milijona evrov dodatnih plačil za programe vrtca, občina pa bo iz proračuna dodala 6,6 milijona evrov.

Opozicija proti podražitvi

Svetniki opozicije so v razpravi povečanju cen nasprotovali. Svetnica Levice Petra Blajhribar Kubo je dejala, da bi lahko Mol več proračunskih sredstev namenila za vrtce, svetnik Levice Arne Jakob Zakrajšek pa je spomnil na koalicijsko pogodbo trenutne koalicije, ki predvideva brezplačno šolsko in predšolsko vzgojo. Podpira poziv mestnih občin vladi, naj prevzamejo breme višjih plač, do takrat pa naj Mol povišanje stroškov krije iz proračuna.

Tudi svetnica SDS Maruša Babnik se je sklicevala na koalicijsko pogodbo, da stroški povišanja plač ne bodo prešli na uporabnike. Ob tem je svetnike Gibanja Svoboda, SD in Levice pozvala, naj glasujejo proti in sledijo svojim lastnim zavezam.

Svetnica Vesne Jasminka Dedić je dejala, da je podražitev neutemeljena, saj ne upošteva dodatnih razpoložljivih sredstev, ki jih država oziroma ministrstvo za vzgojo in izobraževanje predvideva v nacionalnem akcijskem načrtu za jamstvo za otroke. Ministrstvo po njenih navedbah za to v letih 2023 in 2024 namenja po 50,4 milijona evrov.

Višjim cenam vrtcev nasprotuje tudi svetnik liste Glas za otroke in družine Aleš Primc, ki je v razpravi poudaril, da je nesprejemljivo prevaliti dvig stroškov na starše z vidika socialnega položaja in sporočila mladim družinam, da naj se ne odločajo za otroke.

Ljubljanski župan Zoran Janković je zavrnil navedbe opozicijskih svetnikov in dejal, da je Mol edina občina, ki je čakala koalicijo, da bo prevzela breme višjih plač.

Zmanjšali nujno igralno površino na otroka

Mestni svetniki so potrdili tudi manjšo notranjo igralno površino v vseh javnih vrtcih Mola od letošnjega šolskega leta do leta 2027/28. Ta bo znašala najmanj dva kvadratna metra igralne površine na otroka, pri čemer se za izračun notranje igralne površine na otroka upošteva dejansko število vključenih otrok.

Fabčič je danes dejala, da je sprememba potrebna zaradi ureditve pogojev za sprejem maksimalnega števila otrok. V pravilniku o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca sicer piše, naj se na otroka praviloma zagotovi štiri kvadratne metre igralne površine oziroma ne manj kot tri kvadratne metre.

Opozicijski svetniki so v razpravi opozorili, da sklep velja za vse ljubljanske javne vrtce, in ne le za tiste, kjer zaradi starosti objekta ali lokacijskih ovir ni možna dograditev ali obnova vrtca s širitvijo.

Samostojna svetnica Tina Bregant je dejala, da otroci za normalen razvoj potrebujejo dovolj prostora za gibanje, razvoj motoričnih veščin in igro. Svetnica SDS Darinka Kovačič pa je poudarila, da se v "prenatlačenih" oddelkih tudi bolezni hitreje širijo. Svetnica SDS Ksenija Sever pa želi, da bi imela občina za prioriteto dobrobit otrok.

Dedić je dejala, da je zmanjšanje igralne površine nesorazmeren ukrep, saj znižanje normativov zajame tudi vrtce, ki zadoščajo kriterijem.

Da je manjša igralna površina neprimerna, je opozoril tudi svetnik Piratske stranke Slovenije Jasmin Feratović in citiral mnenje strokovnjakov z Nacionalnega inštituta za javno zdravje, kjer predlogu nasprotujejo, saj se bo tako povečala nevarnost širjenja bolezni, zmanjšala kakovost zraka v prostorih in povečala nevarnost poškodb.

Janković pa je dejal, da so ljubljanski vrtci najboljši v Evropi, sklep pa je treba sprejeti, saj hočejo v vrtce sprejeti vse otroke, ki zanje zaprosijo.

Svetniki Levice in svetnica Dedić so sicer predlagali umik točk o podražitvi cene vrtcev in manjši igralni površini z dnevnega reda, a predloga nista bila sprejeta.