Zdaj je najboljši čas za nakup novega pametnega telefona

Pravi užitek za ljubitelje fotografije in videov

Zabrisana meja med delom in zabavo

Zložljivost in prepogljivost

Nikoli ni bil boljši čas, da se odločite za nakup enega izmed izjemnih telefonov Samsung. Če se zdaj odločite za nakup telefona Samsung S20 FE, S20, S20+, S20 Ultra 5G, Note20, Note20 Ultra 5G, Fold, Z Flip ali Z Fold2 5G, dobite za darilo prekrasno uro Galaxy Watch 46 mm srebrne barve. Dobro razmislite in izberite telefon, ki najbolje ustreza vašim potrebam in življenjskemu slogu, ter uživajte v darilu, ki bo odličen dodatek k telefonu.

Ko več časa preživljamo doma in moramo omejiti stike, nam prav te naprave omogočajo, da ostanemo povezani s svojimi prijatelji, sodelavci in tudi družinskimi člani, obenem pa je to priložnost, da se bolje spoznamo, preizkusimo kaj novega in odkrijemo svoje skrite talente, razvijamo svojo ustvarjalnost. To omogočajo tudi Samsung Galaxy pametni telefoni, ki ponujajo številne možnosti za igro, razvedrilo in ustvarjanje vsebin, pa naj bodo za profesionalno ali zasebno rabo.S fotografijo, pravimo, ujamemo, zamrznemo neki trenutek. Redko kdo je v preteklosti, ko še nismo imeli pametnih telefonov, hodil po svetu s fotoaparatom in jih ustvarjal. Dandanes, ko so vrhunske kamere vgrajene v telefone, ki jih imamo vedno pri sebi, pa fotografiramo ves čas. Da bodo vaši posebni trenutki, kompozicije,stajlingi, družinske fotografije, selfiji in drugo vrhunski, pa če jih obdržite zase, delite na družbenih omrežjih ali uporabite za svoj posel, so idealni telefoni iz serij Galaxy S20, ki s kamero s 108 MP, ki jo podpira umetna inteligenca, poskrbi ne le za izjemne fotografije, temveč tudi za videe, pri katerih je ločljivost snemanja izboljšana kar na 8K.Omogočajo najmanj 10-kratni hibridni optični zoom, ki zajame tudi podrobnosti, ki jih sami ne opazite. Tudi pri šibki svetlobi sistem kamer zajame več fotografij hkrati in jih združi v eno osupljivo fotografijo z manj zameglitve in motenj prikaza. Z večjim senzorjem in umetno inteligenco, ki preklopi v »nočni način«, boste ponoči fotografirali, kot da fotografirate dnevne prizore.Za tiste, ki vam telefon pogosto nadomesti delovni računalnik ali zaslon, na katerem gledate videe oziroma igrate igrice, so pravi telefoni iz serije Galaxy Note20 . Ti so namreč podpora tako delu kot zabavi, obenem pa vam omogočajo, da ob tem sproščate svojo ustvarjalnost.Telefona Galaxy Note20 in Note20 Ultra 5G imata minimalističen dizajn in sta oblikovana tako, da se udobno prilegata dlani. Oba sta opremljena s pisalom S Pen, ki daje občutek, da je pravo, ter s 16-cm (6,7") zaslonom na Galaxy Note20 ali 17,3-cm (6,9") zaslonom na Galaxy Note20 Ultra 5G ponujata široko polje za delo in zabavo.Kdor ima rad novosti in je pravi tehnološki navdušenec, pa lahko izbira med telefoni Galaxy Fold, Z Flip ali Z Fold2 5G, ki z velikimi zasloni in izjemno zmogljivo baterijo ponujajo še več.Poleg Galaxy Z Flip , ki je med drugim zložljiv in ima kamero, zasnovano za dvojno delovanje, je tu eden prvih zložljivih telefonov Fold2 5G v značilni mistično črni in mistično bronasti barvi. Ko je Galaxy Z Fold2 5G zložen, je pred vami najsodobnejši 15,7-cm zaslon, kar pomeni več prostora za zabavo. Z načinom Flex ga elegantno razgrnete in držite (ali pa ne) pod kotom, ki vam ustreza, skrit prehod na tečajih pa omogoča gladko odpiranje. Nastavite svoj telefon v način Flex na glavnem zaslonu in si privoščite prostoročni videoklepet v aplikaciji Google Duo ali pa pojdite na zunanji zaslon in spremljajte svoje najljubše serije.