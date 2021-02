Zdaj je jasno, koliko bo stal odvoz smeti iz Roga in kdo bo to plačal

Sredi januarja je mestna občina prevzela prostore nekdanje tovarne Rog. Čez nekaj dni so razkrili tudi, kaj vse so našli v notranjosti, in šokirali javnost. Poleg več kot 300 koles, še novih in zapakiranih gospodinjskih aparatov, narkomanskih igel in prepovedanih snovi je bilo tam na kupe smeti.»Do zdaj so iz nekdanje tovarne Rog na RCERO Ljubljana sprejeli 45,5 tone kosovnih odpadkov, strošek odvoza in obdelave teh odpadkov znaša 7.139 evrov,« so pojasnili v ponedeljek. Ocenjujejo, da je na tem območju še vsaj trikrat toliko smeti, zato končni strošek odvoza in obdelave še ni znan.»V tem trenutku je nemogoče oceniti, koliko bo še teh odpadkov in kolikšen bo strošek. Pokrila ga bo Mestna občina Ljubljana,« so še zapisali v odgovoru na naše vprašanje na Mol.