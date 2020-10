Zdaj je jasno: Karl Erjavec se vrača

Po zadnji krizi in odhoduiz Desusa, je bilo pravzaprav le vprašanje časa, kdaj se bo na politično prizorišče vrnil nekdanji in dolgoletni predsednik te stranke. Da bo ta ponovno kandidiral za predsednika, je danes potrdila podpredsednica Pokrajinske organizacije Desus Gorenjska in nekdanja ministrica za kulturoporoča STA.Pokrajinska organizacija je že izrazila podporo Erjavcu in ga organom stranke tudi predlagala za kandidata za predsednika, Erjavec pa je h kandidaturi že podal soglasje. Kot je pojasnila Bizjak Mlakarjeva, so v pokrajinski organizaciji na današnji seji od 13 članov podporo Erjavcu izrazili vsi razen enega.Erjavec se je sicer januarja letos na kongresu po presenetljivo prepričljivem porazu proti Pivčevi poslovil tudi od slovenske politike in se umaknil iz javnosti. Se bo zdaj vrnil na predsedniško mesto? Za zdaj na vidiku nima hujšega tekmeca, saj sta se kandidaturi že odrekla Pivčeva in tudi minister za zdravje. O slednjem so dolgo ugibali, da bo prevzel vodenje stranke, a je že večkrat poudaril, da je že s svojim resorjem polno obremenjen.Rok za vlaganje kandidatur za predsednika, o katerem bodo odločali na kongresu 28. novembra, je sicer ta sobota, je pa kandidaturo možno vložiti tudi na samem kongresu.