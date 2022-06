Zdaj je jasno, kakšno funkcijo naj bi dobil Milan M. Cvikl

Milan M. Cvikl bo, kot kaže, postal viceguverner Banke Slovenija. Po poročanju Dela se je koalicija danes dogovorila o podpori Jani Ahčin za predsednico računskega sodišča in Cviklu za viceguvernerja zunaj javnega poziva. Iz kabineta predsednika države so sporočili, da je predsednik države Borut Pahor ugotovil, da oba uživata podporo za izvolitev ter izpolnjujeta pogoje in strokovna merila za opravljanje funkcij. V imenovanje državnemu zboru naj bi ju predlagal že prihodnji teden.

Cvikl naj bi bil tudi kandidat za predsednika računskega sodišča, a bi morali v tem primeru ponoviti razpis, saj mora predsednik republike kandidata predlagati izmed prijavljenih, medtem ko mu za viceguvernerja Banke Slovenija ni bilo treba. Cvikl naj bi soglasje h kandidaturi že podal. Za viceguvernerja BS so kandidaturo oddali še Primož Dolenc, Miha Mihič, Matjaž Noč in Sibil Svilan.

V Banki Slovenije sta organa odločanja guverner in Svet Banke Slovenije. Svet Banke Slovenije sestavlja pet članov, to so guverner in štirje viceguvernerji. Guverner je predsednik Sveta Banke Slovenije. Člane Sveta Banke Slovenije imenuje državni zbor za šest let na predlog predsednika Republike Slovenije in so lahko ponovno imenovani.

Guverner je Boštjan Vasle, mandat mu poteče leta 2025. Njegova namestnica je Tina Žumer, ki je bila imenovana junija lani, mandat ji poteče junija 2027. Oktobra lani je bila imenovana Irena Vodopivec Jean, ki ji mandat poteče oktobra 2027. Četrti viceguverner pa je Jožef Bradeško, ki mu mandat poteče februarja prihodnje leto.