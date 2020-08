Zdaj je jasno, kako hudo je bilo v torek po Sloveniji

​Usodna 17. ura

​Zalivalo domove in odkrivalo strehe

V torek popoldne in zvečer se je nad Slovenijo znova razbesnelo nebo. Kot smo že poročali, je deroča voda ponekod pustila pravo razdejanje in kaos . Na spletni strani uprave za reševanje poročajo o številnih intervencijah. Gasilce so na pomoč klicali na različnih koncih Slovenije, od Celja, Krškega, Kopra, Raven na Koroškem do Radencev. Posledice močnih nalivov pa odkrivajo tudi danes. Poročajo namreč o številnih podrtih drevesih čez cesto.Celje je neurje zajelo okoli 17. ure. Meteorna voda je zalila več stanovanjskih in drugih objektov ter poplavila podvoze, v katerih so ostala ujeta vozila. Posredovale so gasilske enote PGE Celje, PGD Celje Gaberje, PGD Lopata, PGD Zagrad Pečovnik, PGD Šmartno v Rožni dolini, PGD Lokrovec, PGD Trnovlje, PGD Teharje, PGD Ljubečna, PGD Škofja vas in PGD Štore, ki so nudili pomoč pri črpanju vode iz objektov in odpravljanju drugih posledic neurja.Občino Hrastnik je ob 17.17 zajelo močno neurje, ki je povzročilo poplavljanje potoka Brnica, sprožil se je zemeljski plaz, voda je zalivala objekte in ceste. Na terenu so bili gasilci PGD Hrastnik, PGD Dol pri Hrastniku, PGD Marno, PGD Turje in PGD Trbovlje mesto, regijski gasilski poveljnik, policisti, delavci podjetja CGP Novo mesto in predstavnik CZ občine Hrastnik.Zalivalo je tudi objekte na območju Laškega. Posredovali so gasilci PGD Laško, Sedraž, Rečica in Rimske Toplice ter nudili pomoč pri črpanju vode in odpravljanju drugih posledic neurja.Meteorna voda je ogrožala in zalila več objektov tudi na območju Prebolda. Težave je povzročal potok Kolja. Posredovali so gasilci PGD Šešče, Sv. Lovrenc in Latkova vas.Močno deževje je zajelo tudi občino Prevalje. Posredovali so gasilci PGD Prevalje in v središču mesta izčrpali vodo iz kletnih prostorov večstanovanjskega objekta, v Zgornjem Kraju pa preusmerili tok meteorne vode, ki je ogrožal stanovanjski objekt.O močnih neurjih ter o grozeči meteorni vodi in zalivanju objektov poročajo tudi iz Žalca, Šentjurja, Trebnjega, Radencev, Murske Sobote, Prebolda, Črnomlja in Križevcev.Občino Krško je močno neurje z dežjem zajelo okoli 19.30. Meteorna voda je poplavilo več cestišč in stanovanjskih objektov ter sprožila več zemeljskih plazov. Posredovali so gasilci PGE Krško, PGD Leskovec, PGD Krško in PGD Veliki Trn, izčrpali vodo iz objektov in prekrili zemeljski plaz s folijo. Dežurni delavci podjetja Kostak Krško in CGP Krško so odstranili podrta drevesa, očistili nanose peska in zemlje s cestišča ter pregledali odtočne jaške.