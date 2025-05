Ostro nad linč Avdića in sovražni govor Hojsa, ki voditelja pošilja »v rodne kraje«

Bošnjaška kulturna zveza Slovenije (BKZS) se je oglasila glede, kot pravijo, sovražnega govora Aleša Hojsa (SDS) in medijskega pogroma nad radijskim voditeljem Denisom Avdićem.

Aleš Hojs. Foto: Marko Feist

BKZS se zato ostro odziva na zapis Aleša Hojsa z dne 17. maja 2025, v katerem je Avdića označil za »primitivca« in mu predlagal vrnitev »v rodne kraje«, ter na kasnejši medijski pogrom s strani Demokracije in Nove 24TV.

Gre za vzorec »očrnjevalnih kampanj« s strani SDS

»Poudarjamo, da je Hojsova izjava, ki namiguje na Avdićevo bosansko-hercegovsko poreklo, sprožila val nacionalističnih in rasističnih komentarjev na omenjenih portalih, s čimer so ti mediji po našem mnenju kršili tako mednarodne standarde strpnosti kot domačo zakonodajo,«

Denis Avdić. FOTO: Marko Feist

Zveza opozarja, da gre za ponavljajoč se vzorec »očrnjevalnih kampanj« s strani SDS in njenih medijev, usmerjenih proti javno izpostavljenim slovenskim državljanom bosansko-hercegovskega porekla.

»Takšna dejanja uničujejo družbeno kohezijo in pluralnost, zato pozivamo pristojne institucije k ukrepanju in sankcioniranju nosilcev sovražnega govora,« so ob tem še sporočili iz Bošnjaške kulturne zveze Slovenije.

Avdić ni bil prva tarča

Javni pogrom SDS-ovih medijev nad Denisom Avdićem in, posledično, spodbujanje sovražnega govora je le zadnji v nizu medijskih linčev, ki v koaliciji s SDS targetirajo posameznike in posameznice z bosansko-hercegovskim oziroma bošnjaškim poreklom, so prepričani v BKZS.

Podobno kot v primeru Denisa Avdića, sta omenjeni SDS-ovi medijski hiši v zadnjih petih letih javno napadli tudi raperja Zlatana Čordića, znanega pod psevdonimom Zlatko, in nekdanjo predsednico Bošnjaške kulturne zveze Slovenije (BKZS) Jasminko Dedić, so še dodali.