ZD Šentjur: namesto s cepivom proti covidu 36 ljudi cepili s fiziološko raztopino

V Šentjurju so v tamkajšnjem zdravstvenem domu nekaj ljudem, ki so prišli na cepljenje proti covidu 19, vbrizgali le fiziološko raztopino, cepiva pa ne, je poročal Štajerski val. Šlo je za 36 ljudi, to so potrdili v ZD Šentjur. Kot je dejala direktorica Melita Tasić Ilić, je šlo za napako, o kateri so že obvestili Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) in cepljene posameznike.

Ob tem poudarjajo, da s tem niso povzročili nobene zdravstvene škode. Vseh 36 ljudi so pozvali na ponovno cepljenje in vsi so se odzvali.