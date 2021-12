Prihaja obilna pošiljka snega

Zbudili smo se v ledeno jutro, temperature so se ponekod spustile krepko pod ničlo. Po podatkih Agencije RS za okolje (Arso) je zmrzovalo vse do morja, najnižjo temperaturo na avtomatski meteoroloških postajah so izmerili na Kredarici, in sicer –14,6 stopinje Celzija. Zelo mrzlo je bilo tudi v Ratečah: –13,8 stopinje. Pod ničlo so se spustile tudi temperature ob morju, na letališču Portorož so namreč izmerili –2,3.

Popoldne padavine

Danes bo pretežno jasno z občasno zmerno oblačnostjo. Zjutraj in dopoldne bo ponekod po nižinah megla. Najvišje dnevne temperature bodo od –2 do 6, na Primorskem do 9 stopinj.

Jutri se bo po jasnem in ponekod meglenem jutru čez dan od zahoda pooblačilo. Popoldne bodo v zahodni polovici Slovenije že manjše padavine, ki se bodo zvečer okrepile in razširile na vso državo. Na Primorskem bo deževalo, drugod tudi po nižinah večinoma snežilo. Ob morju bo prehodno zapihal okrepljen jugo. Najnižje jutranje temperature bodo od –10 do –4, ob morju okoli 1, najvišje dnevne od –2 do 4, na Primorskem do 10 stopinj..

Obilna pošiljka snega

Kot je povedal dežurni meteorolog Jure Cedilnik, bo zlasti v noči na četrtek v hribovitem svetu na zahodu države zapadlo 30 do 40 centimetrov snega, po nižinah okoli 10 centimetrov. »Snežilo bo tudi še v četrtek čez dan, zapade ga lahko še 5 do 15 centimetrov.« Največ ga bo na Gorenjskem in ponekod na Notranjskem, najmanj pa na severovzhodu države, na Primorskem bo deževalo.

V nadaljevanju tedna bodo temperature podobne zdajšnjim, ne bo ekstremnega mraza, prav tako tudi ne otoplitve, zato se bo bela snežna odeja obdržala. »Ponekod na Notranjskem je možen tudi žled, vendar pa ne bo to nič podobnega situaciji, ki smo ji bili priča pred leti. Lahko pride do lokalnih primerov žledenja, saj se bo mešal topel zrak z morja in hladen kontinentalni zrak.«

Konec tedna suho

V četrtek bo večinoma oblačno, občasno bo še snežilo, na Primorskem deževalo. V petek bo pretežno oblačno in večinoma suho. »V soboto je blizu ciklon, a je videti, da se vreme ne bo bistveno spremenilo, bolj južno in vzhodno od naših krajev. Konec tedna in tudi začetek naslednjega tedna lahko pričakujemo suho vreme,« je povedal Cedilnik.

Nad severozahodno Evropo se poglablja ciklonsko območje. V višinah priteka nad naše kraje s severnimi vetrovi hladen in bolj suh zrak.

Jutri se bo sprva pooblačilo v krajih zahodno od nas, čez dan pa postopno tudi drugod. Že dopoldne bodo padavine v sosednjih pokrajinah Italije, popoldne in zvečer pa se bodo razširile na vse sosednje pokrajine. Ob Jadranu bo deževalo, drugod večinoma snežilo.