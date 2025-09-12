Zbrani na protestu so se spraševali, »zakaj uničevati nekaj, kar deluje« (FOTO)

Zbrani na protestu, ki so ga v združenju zasebnih vrtcev in iniciativi staršev otrok v zasebnih vrtcih danes pripravili v Ljubljani, so pozvali k umiku predlaganih sprememb pri sofinanciranju zasebnih vrtcev. Te po njihovem mnenju pomenijo ukinitev velike večine zasebnih vrtcev, staršem pa se s tem jemlje pravica svobodne izbire predšolske vzgoje.

»Naši otroci, naša izbira,« je bil eden od transparentov, ki so ga zbrani prinesli na protest, ki je potekal na Trgu republike. Na njih so med drugim pozivali tudi k vrtcem za vse, ne le za elito, se zavzeli »za raznolikost vrtcev, za dobro naših otrok« in se spraševali »zakaj uničevati nekaj, kar deluje«. Med zbranimi so bili številni starši z otroki.

FOTO: Črt Piksi

FOTO: Črt Piksi

Predsednica Združenja zasebnih vrtcev Slovenije Taja Steblovnik je v svojem nagovoru ocenila, da je s predlaganim zakonom država postavila pravico do avtonomije občin pred pravico otrok in staršev. »Brez subvencije ni izbire, subvencija je otrokova pravica in ne pravica občine in zahtevamo, da se teh pravic otrokom ne jemlje,« je poudarila.

Dejala je, da zasebni vrtci niso dobičkonosna podjetja, ampak neprofitni zavodi, ki se trudijo ustvariti najboljše pogoje za otroke. Zaposlujejo tudi več kot 1000 ljudi s posebnimi znanji.

Pristojno ministrstvo in vlado je vprašala, kje je tu največja korist otroka. »Imate preveč prostora v javnih vrtcih? Ukinite fleksibilni normativ in omogočite kvalitetno delo v oddelkih. V Sloveniji je prostor tako za občinske kot zasebne neprofitne vrtce,« je prepričana. Dodala je, da vsi skupaj gradijo javno mrežo.

Izpostavila je tudi, da so zasebni vrtci odločno proti elitizmu, ki ga bo po njenem mnenju ta zakon uvedel, saj bodo zasebni vrtci dostopni le še bogatim. »Zasebni vrtci morajo biti dostopni vsem otrokom, zato naj se jih sofinancira 100-odstotno,« je pozvala.

Ustanovitelj in vodja iniciative staršev otrok v zasebnih vrtcih Gregor Bezenšek je poudaril, da so se danes zbrali, da dajo vedeti predsedniku vlade Robertu Golobu, ministru za izobraževanje Vinku Logaju in poslancem, da so ogorčeni in razočarani, ker se bo v DZ v kratkem sprejemala škodljiva novela zakona o vrtcih. »Danes smo tukaj, ker nas boli, da se nam staršem namerava odvzeti pravica do svobodne izbire,« je pojasnil.

FOTO: Črt Piksi

Kot starš otrok, ki so obiskovali in še obiskujejo zasebni vrtec, je zbrane nagovoril Marko Balažic, sicer podpredsednik SLS. »Vsi zbrani vemo, da prinašajo zasebni vrtci dodano vrednost, da bogatijo naš sistem, da omogočijo izbiro, da podpirajo pluralnost in da predvsem dajo našim otrokom priložnost, da rastejo v okolju, ki najbolj odgovarja našim družinam,« je dejal in pojasnil, da se protesta udeležuje, ker se jim jemlje pravico, da sami izberejo, kako bodo vzgajali svoje otroke.

Delati politiko na petih, šestih odstotkih otrok, se mi zdi dejansko zloraba človekovih pravic, je prav tako kot starš otroka, ki je obiskoval zasebni vrtec, ocenil odvetnik in nekdanji notranji minister Mirko Bandelj.

Na ministrstvu za vzgojo in izobraževanje so v odzivu na protestni shod

Na ministrstvu za vzgojo in izobraževanje so v odzivu na protestni shod zapisali, da rešitve v zakonu tudi v bodoče omogočajo financiranje zasebnih vrtcev. Morajo pa imeti veljavni program, s katerim bodo dopolnili pestrost programske ponudbe. Po koncu prehodnega obdobja namreč ne bodo več upravičeni do sofinanciranja enakih programov, kot ga imajo javni vrtci.

Če bo zasebni vrtec dobil koncesijo občine za izvajanje javno veljavnega programa, pa bo s tem pa bo upravičen do celotnega financiranja programa. Vendar občine koncesije novoustanovljenim zasebnim vrtcem ne bodo mogle podeliti v primeru prostih mest v javnih vrtcih oz. zmanjšanja števila oddelkov v javnih vrtcih, predvideva predlog novele zakona o vrtcih, ki jo bo odbor DZ za izobraževanje, znanost in mladino obravnaval v ponedeljek.

Zasebni vrtci s programom po posebnih pedagoških načelih pa bodo še naprej sofinancirani kot do zdaj, torej v obsegu 85 odstotkov.

Po doslej veljavnem zakonu velja, da občina zasebne vrtce, ki jim podeli koncesijo, financira v celoti. Ob tem pa velja tudi ureditev, v skladu s katero se lahko zasebni vrtec ustanovi brez koncesije, vrtcu pa pri tem pripada sofinanciranje 85 odstotkov vrednosti istovrstnega programa javnega vrtca.

Na ministrstvu so izpostavili še, da je predlog zakona nastal na podlagi posvetov z vsemi ključnimi deležniki in z namenom krepitve kakovostne javne mreže vrtcev oz. predšolske vzgoje.