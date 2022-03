Zbrali so se Pahor, Janković, Zore ... in to je razlog (FOTO)

Ljubljanski mufti Nevzet Porić je danes tudi uradno prejel pooblastila za opravljanje muftijske dolžnosti. Pooblastilno listino (muraselo) je Poriću podelil vodja islamske skupnosti v BiH, ki je tudi najvišji verski vodja muslimanov v Sloveniji, reisu-l-ulema Husein Kavazović.

Porića so za muftija za petletno obdobje izvolili junija lani, s čimer je prevzel vodenje Islamske skupnosti v Sloveniji. Danes pa je potekala še njegova uradna inavguracija, ki so se je udeležili tudi predstavniki Islamske skupnosti iz Avstrije, Hrvaške, Bosne in Hercegovine, Srbije, Črne Gore, Severne Makedonije.

Slovesnost ob inavguraciji ljubljanskega muftija Nevzeta Porića, ki so se udeležili predstavniki slovenskega verskega, kulturnega, političnega in javnega življenja ter predsednik republike Borut Pahor. Ljubljana, 18. marec 2022 FOTO: Leon Vidic/delo

Za POP TV je Porić ocenil, da je položaj Islamske skupnosti v Sloveniji dober, so pa še nekatera odprta vprašanja. Kot je dejal, bo nadaljeval z delom predhodnikov, predvsem pa islamsko skupnost razvijal v dialogu z vsemi v Sloveniji. Sicer pa po navedbah omenjene televizije Porić ocenjuje, da je dialog tako z državo, kot s Katoliško cerkvijo na Slovenskem na visoki ravni.

Še pred inavguracijo je danes reisu-l-ulema Kavazovića, predsednika Zbora Islamske skupnosti v BiH Safeta Softića in muftija Porića v predsedniški palači sprejel predsednik republike Borut Pahor.

Zvečer se je predsednik udeležil tudi slovesnosti inavguracije. V nagovoru zbranim je dejal, je bila nedavna 30-letnica samostojnosti Slovenije priložnost, da smo se spomnili, kako pomembno je načelo strpnosti in sožitja oblikovalo političen in družbeni konsenz za njeno ustanovitev in vsestranski razvoj.

»Današnja inavguracija, pa tudi moja navzočnost kot predsednika Republike Slovenije izraža trdno zavezanost, da negujemo to zgodovinsko izkušnjo, izkušnjo strpnosti in sožitja,« je dejal Pahor in priložnost izkoristil za poziv vsem k ohranjanju vere v dialog in medsebojno spoštovanje, tako med ljudmi kot med narodi in državami. Poriću pa je zaželel, da bi svoje poslanstvo opravljal v zadovoljstvo ljudi, ki jim služi in z osebnim zadoščenjem.