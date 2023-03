Zbrali so se Jožice in Jožeti, Pepce in Pepiji (FOTO)

Društvo Revivas so ustanovili domačini Škal in navdušenci, ki so želeli vasi, potem ko se je je del porušil, skupaj s cerkvijo sv. Jurija, ki jo je vzelo kopanje lignita, vrniti razvojni zanos. Po drugi svetovni vojni so se spodkopana tla po rudarjenju ugrezala, jamo je zalila voda. Del starih Škal je potonil, rodilo pa se je gibanje za oživitev kraja, ki je danes, 70 let pozneje, eden najživahnejših predelov Šaleške doline.

Lajnar Jože Jošt je praznik popestril s posebno glasbo.

Ko so leta 1976 zgradili novo cerkev nad Škalskim jezerom in jo poimenovali po svetniku Jožefu, se je porodila zamisel o Jožefovem sejmu in kasneje, pred desetletjem, še srečanju godovnjakov tega imena. Tako dandanes poznamo Jožefovo mašo, mali Jožefov sejem pa še srečanje Jožic in Jožetov s širšega območja Šaleške doline. Tradicijo praznovanja godu so tako v nedeljo, 19. marca, spet lahko izkusili mnogi.

Za marljive člane društva Revivas, ki se, kot pove ime, opira na revitalizacijo kraja in povezuje vasi Šaleške doline ter bližnje Velenje, je dogodek temelj za organizirano godovanje Jožetov, ob 11. Jožefovem sejmu so tako povabili še na 6. srečanje Jožic, Pepc, Zef ter Jožetov, Josipov, Joškov, Pepijev idr.

Na srečanju, ki ga je priredil ožji odbor Revivasa, zdaj pod vodstvom predsednika društva Zvoneta Kodruna ter najmarljivejših Verice Pogačar, Pavlice Kodrun, Eve Kumer ter nekaterih drugih, so na sejmišču pri Jožefovi cerkvi ponudili spontano domačnost, okusno kulinariko, domače vino ter zdravilne zeliščne napitke skrbnih krajank in krajanov. S simbolnim sejmom so prikazali tudi zbirko cvetja iz barvnega krep papirja, ki je nastala pod rokami ustvarjalk sekcije Suhe rože društva Revivas, ter razstavo keramičnih izdelkov kiparke, članice Društva Gambatte, Jožice Vidmar.

Za to priložnost so odprli bukvarno z brezplačno izmenjavo starih knjig in predstavili najnovejšo, pred enim mesecem izdano knjigo o najstarejšem prisotnem, 85-letnem Jožetu Napotniku iz Gavc v občini Šmartno ob Paki, ki jo je napisal njegov sokrajan, novinar, publicist in televizijec Jože Krajnc. Knjiga je izšla na rojstni dan slikarja in aranžerja Zimovega Pepča, 16. februarja.

Tudi najmlajši in najstarejša

Prireditve se je udeležilo 23 Jožetov in 15 Jožic, največ doslej. K maši so prišli še številni svojci godovnjakov in domačini iz Škal. Najmlajši med moškimi, ki je prišel po blagoslov, je bil 47-letni domačin Jože Jan. Jožetovega shoda se je udeležila tudi najmlajša, 56-letna pesnica Jožica Koren iz Višnje vasi, ki je ob svojem izbrancu, dvorjanu Matjažu Založniku iz gradu Tabor v Višnji vasi pri Vojniku, spontano predstavila svojo prvo pesniško zbirko Zakaj se je polje v belo odelo. Knjiga opeva lepote, resnice in čudovita doživetja v naši čudoviti deželi.

Godovanje so popestrili s sejmom, izmenjavo knjig, glasbo, kulinariko in družabnimi igrami.

Najstarejša, 83-letna Jožica Kolman iz Rečice ob Paki, je prišla v Škale na svoj god kot že večkrat doslej, doma pa so za družino in prijatelje naročili Jožefovo praznično kosilo. Lepo je bilo videti tudi zakonca Jožeta in Jožico Primožič iz Šmartnega, ki sta se spoznala pri delu v Gorenjevi tovarni Keramika in sta še vedno mladostno zaljubljena. Po maši, ki jo je vodil župnik Jože Škrinjar, so se lahko prisotni razvedrili ob zvokih lajne Jožeta Jošta iz Socke pri Novi Cerkvi. Nekateri so se posvetili družabnim igram, denimo zabijanju cimermanskih žebljev v klado, drugi pa so namakali trnke prav posebnega ribolova na suho.

15 Jožic je prišlo, največ doslej.

Prireditelji so vsem Jožicam in Jožetom izkazali dobrodošlico z domiselnim cvetom, metuljnico, ki jo je ustvarila domačinka, umetnica Klara Jan. Za spomin je nastala skupinska fotografija pred oltarjem zavetnika sv. Jožefa. Kulturnik in nekdanji Škalčan iz Šmartnega ob Paki Jože Aristovnik je za slovo, kar mimogrede, spesnil še voščilo v rimah: »Vse najboljše, Jože korenjak, ostani zdrav in pa krepak ter si prižgi nepogrešljivo fajfo dišečega tobaka, po kateri si prepoznan kot šegavi ljudski tribun daleč naokrog.«

V Škalah se je zbralo 38 Jožic in Jožetov.

Jožica Vidmar je razstavila keramične umetnine.