Zaživel je Vseslovenski center za požare: že prvo leto bodo izobrazili 1000 ljudi

Vseslovenski center za požare v naravnem okolju, ki so ga v Sežani dokončali decembra lani, je po včerajšnjem obisku evropskega komisarja za proračun Piotra Serafina tudi uradno zaživel.

Naslednji teden začenjajo prvo šolanje po posebnem programu, prilagojenem za zaščito in reševanje, v prvem letu pa bodo po napovedih izobrazili tisoč ljudi, je poročala STA.

Komisar je pohvalil slovenske gasilce. FOTO: Črt Piksi

V Sežani bo koordinacija ob požarih na zahodu.

Skupno investicijo ocenjujejo na 160 milijonov evrov.

Center je obiskal evropski komisar za proračun.

Filozofija odpornosti

Kot je pojasnil generalni direktor Uprave RS za zaščito in reševanje Leon Behin, so pri vzpostavitvi centra sledili filozofiji odpornosti. Tako so najprej poskrbeli za infrastrukturo, potem so sprejeli program, zdaj pa je napočil čas, ko bodo izobrazili ljudi. Finančna sredstva za center in izvedbo izobraževanj so bila namreč zagotovljena iz istih sredstev iz načrta okrevanja in odpornosti. Behin je še povedal, da so za objekt namenili tri milijone evrov.

V neposredni bližini centra načrtujejo še gasilski dom sežanskega prostovoljnega gasilskega društva, podajajo se tudi v gradnjo gasilskega poligona. Finančna sredstva za slednjega bodo črpali iz požarnega sklada. Behin je pojasnil, da si želijo, da bi se gradnja začela še letos, vsekakor pa bodo letos objavili razpis za izbiro izvajalca. Ker so skoraj vsa bližnja zemljišča že v lasti uprave, si lažje postavljajo etapne cilje, je dodal. Želijo si vsaj deset hektarjev površin. »Naš cilj je, da Sežana postane osrednji koordinacijski center v primeru požarov na zahodnem delu Slovenije. To je z vsemi novimi pridobitvami, ki jih imamo, mogoče že danes,« je povedal.

Evropski komisar za proračun Piotr Serafin je ob obisku zagotovil, da sredstva EU za okrevanje in odpornost ne bodo uporabljena za oboroževanje. FOTO: Matej Arh/sta

Spomnil je še, da skupno vrednost investicije v opremo, infrastrukturo, izobraževalne programe in vse, kar je še povezano s sistemom zaščite in reševanja, ocenjujejo na 160 milijonov evrov. »Od tega je več kot 100 milijonov sredstev iz različnih evropskih fondov,« je dodal.

Center je torej obiskal evropski komisar za proračun, boj proti goljufijam in javno upravo Piotr Serafin, ki je ob tem zagotovil, da finančna sredstva, ki jih Evropska unija namenja okrevanju in odpornosti, ne bodo uporabljena za oboroževanje. »Varnost ima veliko dimenzij. Prva je obramba, ki je pomembna predvsem pri tistih, ki se spopadajo z agresorjem, a tukaj v Sloveniji se usmerjamo predvsem na civilno zaščito,« je pojasnil in spomnil na uničujoče poplave, ki so Slovenijo prizadele leta 2023. Ob tem je pohvalil dejavnost slovenskih prostovoljnih gasilcev, kar je v sklopu Evropske unije označil za unikum.

Serafin si je ogledal center in vse nove pridobitve ter poudaril, da te niso pomembne zgolj za zaščito Slovenije, temveč je Slovenija z njimi pridobila kapacitete, s katerimi lahko potencialno pomaga sosedom, in to se mu zdi na ravni Evropske unije pozitivno.