Zažgal računalnik in se opekel (FOTO)

Po dveh letih epidemije so se odprla vrata v Termah Banovci. V zadnjem času so dobro zasedene predvsem z domačimi gosti. Med zimskimi počitnicami je bilo tam veliko družin z otroki iz Pomurja in Podravja. V minulih dneh pa je v Zelenem Gaju zagorelo v eni od počitniških hišic, dim se je valil daleč naokrog po termah in njihovi okolici.

Reševalci so oskrbeli poškodovanega.

Pritekla je receptorka in sporočila, da se v kampu nekaj dogaja, da nekdo leži na travi in je močno opečen. Na pomoč so poklicali policiste, gasilce in nujno medicinsko pomoč. Pred hišico je gorela računalniška oprema.

Detektiv Franček je skupaj z otroki poklical številko 112 in povedal, kje je izbruhnil požar, da se je osumljenec poškodoval in potrebuje zdravniško pomoč. Čez nekaj časa so prihiteli policisti s Policijske postaje Ljutomer, gasilci z dvema voziloma in reševalci nujne medicinske pomoči iz Zdravstvenega doma Ljutomer.

Reševalci so osumljenca, ki je računalnik zakuril, da bi prikril pomembne podatke, oskrbeli in z nosili naložili v reševalno vozilo ter odpeljali na zdravljenje. Kot nam je povedal poveljnik PGD Ljutomer Dušan Hunjadi, so v gašenju sodelovali štirje gasilci, ki so računalniško opremo pogasili z bioversalom – gasilnikom na peno. Odšli so še v notranji prostor in pregledali, ali je še kakšna poškodovana oseba. Prostor so pregledali z izolirnim dihalnim aparatom in termokamero ter opravili še preiskavo.

Pri gašenju požara so sodelovali tudi otroci. Čeprav je šlo le za vajo, so se otroci in preostali, ki so sodelovali v akciji, marsikaj naučili.

Pri gašenju so pomagali tudi najmlajši.