Zavrženim muckom išče dom

Tadeja Majerič je srčno dekle, ki jo Velenjčani že dobro poznajo po tem, da ji ni vseeno za živali. Še posebno so ji k srcu prirasle mačke, predvsem tiste nebogljene, zavržene, ki nič krive pristanejo kje ob cesti in so obsojene na smrt, če jih ne reši kakšen dobrosrčnež. Denimo Tadeja, ki sama skrbi za veliko mladičkov in njihovih mamic, ima pa tudi nekaj že starejših muc in muckov, ki potrebujejo posebno skrb in nego. Ob pogledu na mladičke, ki jih kdo odvrže, se ji para srce. FOTO: osebni arhiv »Ko vidim kakšno ubogo žival, enostavno ne morem pogledati stran. Že od mladih nog sem reše...