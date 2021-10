Zavržena hrana privabi šakale na dvorišče

Šakal je izgubil status ogrožene in strogo zavarovane vrste in je postal običajna zavarovana, a lovna vrsta. »Upravljamo ga kot druge vrste divjadi pri nas. Tudi z načrtovanim odstrelom,« pojasni prof. dr. Boštjan Pokorny, eden največjih strokovnjakov za divjad pri nas, ki na visoki šoli za varstvo okolja v Velenju predava ekologijo živali in upravljanje divjadi. Je tudi član strokovno-znanstvenega sveta pri Lovski zvezi Slovenije. Zasmehovali so ga Kot nam je povedal dr. Hubert Potočnik z Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani, je šakalova zgodba več kot zanimiva. &raq...