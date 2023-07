Zavrteli bodo Vesno, vabljeni na filmski travnik

Poleti se Mestni kino Domžale seli na prosto v Arboretum Volčji Potok. Med 20. julijem in 26. avgustom bodo ljubitelji filmov uživali na najlepšem filmskem travniku daleč naokoli. Večere začenjajo z brezplačno projekcijo digitalizirane slovenske filmske klasike Vesna. Sledila bo vrsta predpremier, posebnih projekcij in dogodkov kot na primer zdaj že tradicionalni sejem plakatov.

Film Vesna bodo v Arboretumu Volčji Potok zavrteli danes, v četrtek, 20. julija, ob 21.30. Gre za komedijo, ki jo je režiral František Čap, scenarij sta napisala Matej Bor in František Čap, igrajo pa Metka Gabrijelčič, Franek Trefalt, Jure Furlan, Janez Čuk, Stane Sever, Elvira Kralj, Frane Milčinski in drugi. Film je bil posnet leta 1953, traja pa 91 minut. Prva prava komedija, ki je nastala v Sloveniji, pripoveduje o življenju srednješolcev.

Trije sošolci, ki morajo opravljati maturo, se dogovorijo, da mora Samo, eden izmed njih, osvojiti hčerko profesorja Cosinusa in tako priskrbeti matematične naloge. Ko Samo Vesno bolje spozna, se resno zaljubi vanjo in o nalogah noče več ničesar slišati. Medtem pa Vesna od Samovega sošolca izve za njihov načrt in Sama noče več videti. Toda na koncu se stvari razjasnijo in glavni junaki spet postanejo prijatelji (in tudi kaj več). Podrobnejši julijski program filmov je objavljen na spletni strani Kulturnega doma Franca Bernika Domžale.