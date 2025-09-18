  • Delo d.o.o.
NAPOVEDUJEJO PROTESTNI SHOD

Zavračajo hudo bolne otroke. Predsednik društva Viljem Julijan oster: »To je absurdno«

Napovedujejo protestni shod za pravice otrok z redkimi boleznimi in posebnimi potrebami. Dovolj imajo ignoriranja države, pričakujejo konkretne rešitve že v enem mesecu.
Dovolj imamo krivic, pravita ustanovitelj Društva Viljem Julijan Gregor Bezenšek in predsednik društva Nejc Jelen. FOTOGRAFIJI: Gordana Stojiljković

Dovolj imamo krivic, pravita ustanovitelj Društva Viljem Julijan Gregor Bezenšek in predsednik društva Nejc Jelen. FOTOGRAFIJI: Gordana Stojiljković

Težko je bilo poslušati zgodbe staršev otrok z neozdravljivimi boleznimi, ki jih je neživljenjski sistem pahnil še v finančno stisko.

Težko je bilo poslušati zgodbe staršev otrok z neozdravljivimi boleznimi, ki jih je neživljenjski sistem pahnil še v finančno stisko.

Dovolj imamo krivic, pravita ustanovitelj Društva Viljem Julijan Gregor Bezenšek in predsednik društva Nejc Jelen. FOTOGRAFIJI: Gordana Stojiljković
Težko je bilo poslušati zgodbe staršev otrok z neozdravljivimi boleznimi, ki jih je neživljenjski sistem pahnil še v finančno stisko.
Gordana Stojiljković
 18. 9. 2025 | 08:30
Društvo Viljem Julijan bo 25. septembra pred državnim zborom izvedlo opozorilni protestni shod za pravice otrok z redkimi boleznimi in posebnimi potrebami. Protest je posledica hudih stisk in težav najtežje bolnih otrok in njihovih družin, ki jih država ignorira. Glavna zahteva je ureditev sistema za uveljavljanje pravic za otroke, ki potrebujejo posebno nego in varstvo, hkrati pa bodo s protestom podali pobudo, da država najtežje bolnim otrokom krije nujne terapije, ki so trenutno samoplačniške, in da se končno vzpostavi sistem pomoči tretje osebe na domu, ki pa mora vsebovati tudi možnost otroške paliativne oskrbe na domu.

»V društvu imamo skupaj s starši otrok enostavno dovolj krivic, čeprav že dolga leta opozarjamo na problematike,« je na tiskovni konferenci povedal Gregor Bezenšek, ustanovitelj Društva Viljem Julijan.

»Žalostno je, da morajo starši najtežje bolnih otrok protestirati, da bodo njihove stiske slišane, a druge možnosti nimamo. Protestni shod je sosledje razkritja situacije deklice Karoline, ki jo pozna celotna Slovenija, saj je zanjo zbirala sredstva za razvoj zdravila. Družina je že skoraj sedem mesecev brez nadomestila za izgubljen dohodek, ki je državno nadomestilo, ki pripada staršem najtežje bolnih otrok. Zaradi tega sta se znašla v hudi finančni stiski, saj Karolinina mama zaradi bolezni hčerke ne more hoditi v službo, prav temu pa je nadomestilo namenjeno. Karolina pa še zdaleč ni edini takšen primer,« opozarja predsednik društva Nejc Jelen.

Težko je bilo poslušati zgodbe staršev otrok z neozdravljivimi boleznimi, ki jih je neživljenjski sistem pahnil še v finančno stisko.
Težko je bilo poslušati zgodbe staršev otrok z neozdravljivimi boleznimi, ki jih je neživljenjski sistem pahnil še v finančno stisko.

»Kako je mogoče, da otroci z najhujšimi boleznimi ne prejmejo ustrezne državne subvencije, do katere bi morali biti upravičeni, in zakaj morajo starši teh otrok vedno znova, pogosto vsako leto, dokazovati, da ima njihov otrok neozdravljivo bolezen? To je absurdno in povzroča povsem nepotrebno dodatno obremenitev in stisko staršev, hkrati pa obremenjuje zdravstveni sistem in državni proračun, saj je strošek zdravniških komisij, ki obravnavajo več tisoč vlog vsako leto, zelo visok,« pojasnjuje Jelen. Dve zdravniški komisiji namreč državo staneta več kot 700.000 evrov na leto.

Že leta opozarjajo na hude sistemske anomalije.

Karolinina družina je že mesece brez nadomestila.

Hkrati pa dve komisiji staneta 700.000 evrov na leto.

Pri čemer te zdravniške komisije otroka sploh ne vidijo, ga ne poznajo, niti ga zdravstveno ne obravnavajo, poudarjajo v društvu. Na tiskovni konferenci so bili prisotni starši otrok z redkimi boleznimi, ki so izpostavili svoje zgodbe borbe z neustreznim in krivičnim sistemom, ter Neža Šabanovič Grmšek, mama otroka z downovim sindromom, ki si tudi sama aktivno prizadeva za spremembo in ureditev sistema.

»Jasno je, da je trenutni sistem povsem zgrešen, posledice pa nosimo starši in otroci s težkimi zdravstvenimi stanji. Vsak ve, da je downov sindrom neozdravljiva in vseživljenjska genetska bolezen, ker otrok nikoli ne bo zdrav. Zakaj moramo starši nekim zdravniškim komisijam, ki otroka sploh ne poznajo, vedno znova dokazovati, da ima otrok downov sindrom? Odločba o dodatku za nego otroka je hkrati edini uradni dokument, potrdilo, da ima otrok posebne potrebe, in je osnova za uveljavljanje tudi drugih pravic. Če nam torej zdravniška komisija zavrne pravico do dodatka za nego, to dejansko pomeni, da nimamo otroka s posebnimi potrebami, ampak zdravega. Tu je resnično nekaj hudo narobe,« je jasna Šabanovič Grmškova.

Zahteve

Protestniki zahtevajo izboljšave sistema, menjavo vodstev komisij in oblikovanje delovne skupine za zakonske spremembe do januarja. Prav tako želijo, da ZZZS krije nujne terapije ter da se vzpostavi sistem pomoči na domu z možnostjo pediatrične paliativne oskrbe.

