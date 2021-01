Zavod za blagovne rezerve že izpolnil zahteve

Na Zavodu RS za blagovne rezerve so napovedali, da bodo na osnutek revizijskega poročila računskega sodišča o nakupih zaščitne opreme odgovorili v skladu s predvidenimi roki. Kot so pojasnili v odzivu za STA, je zavod dobil štiri priporočila, ki pa so jih z novim vodstvom že vzpostavili in izpolnili.



»Dejstvo je, da covida-19 nismo poznali in je šlo za izredno kritične razmere, v katerih nismo imeli zaščitne opreme, nismo vedeli, katera oprema je nujno potrebna in v kakšnih količinah jo potrebujemo,« so v odzivu na osnutek poročila računskega sodišča navedli na zavodu za blagovne rezerve. Dodali so, da so se vsi »z nadčloveškimi napori trudili izvesti vse potrebne aktivnosti, da se zagotovi potrebno zaščitno varovalno opremo in zaščiti življenja državljank in državljanov«.



Osnutek poročila sicer za zavod za blagovne rezerve ugotavlja, da je posamezne pogodbe sklepal, še preden so bile znane dejanske potrebe. Po navedbah zavoda je razlog za to preprost. Zavedali so se, da ni osebne varovalne in zaščitne opreme v zadostnih količinah in jasno je bilo, da jo bodo potrebovali. Da se ni izgubljal čas, so po njihovih navedbah sproti sklepali pogodbe za nakup opreme z namenom zagotovitve najnujnejše količine.



Napačna pa je po njihovih trditvah ugotovitev računskega sodišča, da je zavod vodil podatke po vrednosti zalog, in ne po vrsti in količini opreme. Glede tega bodo zaprosili za pojasnilo. »Zavod je vzpostavil dnevno ažuriran in maksimalno transparenten seznam vseh podpisanih pogodb v realizaciji. Na tej podlagi so bile sproti vidne vrednosti zalog in vse količine opreme,« so pojasnili.



Osnutek revizijskega poročila sicer tudi ugotavlja, da je v nekaterih primerih odločitve o oddaji javnega naročila sprejel kar uslužbenec zavoda, ki za to ni imel veljavnega pooblastila direktorja zavoda. Zavod tudi ni utemeljil razlogov za sklepanje aneksov neposredno po sklenitvi pogodb oz. še po preklicu epidemije, ko so bile naročene že zadostne količine opreme, po navedbah Dela ugotavlja sodišče.